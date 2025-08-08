Criança tem a cabeça esmagada por ônibus após cair da garupa da moto do pai; Veja vídeo

Notícias do Brasil – Uma fatalidade abalou o bairro Parque São José, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na tarde da última quarta-feira (6).

Uma criança, que estava na garupa da motocicleta conduzida pelo próprio pai, perdeu o equilíbrio e caiu na pista, sendo atropelada por um ônibus que seguia logo atrás. O impacto foi fatal, e a vítima morreu no local.

Testemunhas afirmam que a criança caiu inesperadamente da moto e que o motorista do ônibus não teve tempo hábil para frear. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente, mas ao chegar ao local, constatou que a criança já não apresentava sinais vitais. A via foi parcialmente interditada para o atendimento e perícia, causando congestionamento na região.

Ainda não foram divulgados os nomes da criança e do pai, que estão sob acompanhamento da polícia. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, buscando esclarecer se houve algum tipo de imprudência, falha mecânica ou outros fatores que possam ter contribuído para a tragédia.

Moradores locais estão profundamente consternados com o ocorrido e prestaram apoio à família enlutada. O episódio reacende a preocupação com a segurança no transporte de crianças em motocicletas, ressaltando a importância do uso obrigatório de capacetes e do respeito às normas que estipulam a idade mínima para passageiros.