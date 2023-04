Crianças vítimas de ataque a creche são enterradas em Blumenau

Redação AM POST*

Três das quatro crianças vítimas do ataque a uma creche foram enterradas na manhã desta quinta-feira, 6, em Blumenau (SC). O primeiro sepultamento, de um menino de 5 anos, ocorreu às 10h, no cemitério São José. Um menino de 3 anos foi enterrado cerca de uma hora depois no mesmo local.

O terceiro enterro, de um menino de 4 anos, ocorreu pela manhã no cemitério Salto do Norte, também em Blumenau. Houve muita comoção durante as últimas despedidas às crianças, com pessoas chorando.

Durante os velórios as capelas estiveram lotadas e a imprensa foi orientada a não tirar fotos das salas ou dos caixões.

No velório do menino de 3 anos, algumas pessoas levam rosas e balões brancos. No caminho até o sepultamento, parentes carregam um cartaz com fotos do menino vítima do ataque.

“Destruição muito grande”, disse uma tia de umas das crianças. Ela contou que os pais do garoto estão arrasados.

O pai deixou a capela em direção ao local do sepultamento bastante emocionado e chorando. A tia do garoto contou que a família passou uma orientação para que não dessem entrevista à imprensa “por conta de tudo que aconteceu”.

Bastante emocionada, a mãe agradeceu a presença de parentes e amigos. Balões foram soltos em homenagem ao menino.

*Com informações da UOL