A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Crimes de facções criminosas passarão a ser equiparados a terrorismo, propõe Alexandre Ramagem

O deputado Alexandre Ramagem destacou que a medida busca reduzir a impunidade e o impacto do crime organizado.

Por Jonas Souza

19/08/2025 às 18:19

Ver resumo

Notícias do Brasil  – O deputado federal Alexandre Ramagem anunciou nesta terça-feira (19) em suas redes sociais mudanças importantes na legislação brasileira para o combate ao crime organizado. Conforme publicado no Instagram, atos praticados por facções criminosas que envolvam dominação de territórios por meio do caos e do terror passarão a ser equiparados a terrorismo.

PUBLICIDADE

Leia mais: Novo Código Eleitoral: relator reduz quarentena e suaviza punições para fake news em eleições

O projeto, elaborado sob a relatoria de Alexandre Ramagem e com autoria do deputado federal Danilo Forte (União/CE), visa adotar instrumentos e medidas mais severas para enfrentar organizações criminosas de alta periculosidade. Segundo os parlamentares, a iniciativa tem como objetivo garantir maior proteção à população e fortalecer a atuação do Estado na repressão de crimes graves.

PUBLICIDADE

A proposta estabelece que ações coordenadas de violência, intimidação ou controle territorial por facções serão tratadas com rigor equivalente ao aplicado a atos de terrorismo, o que poderá incluir penas mais severas e mecanismos jurídicos especiais para investigação e punição.

O deputado Alexandre Ramagem destacou que a medida busca reduzir a impunidade e o impacto do crime organizado, protegendo tanto a sociedade civil quanto os agentes de segurança pública envolvidos na repressão a essas organizações.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Casal detido com 188 kg de drogas é liberado pela Justiça em 24 horas

Juiz homologou flagrante, mas determinou investigação sobre suposta agressão de policiais.

há 31 minutos

Caiu na rede é post!

Pastor volta a ser filmado só que agora de calcinha vermelha e peruca loira; assista

Esse já é terceiro vídeo no qual o pastor Eduardo Costa aparece de calcinha e peruca em ruas de Goiânia.

há 39 minutos

Polícia

Polícia apreende drogas, dinheiro e balança de precisão em operação no Jorge Teixeira em Manaus

Prisões em flagrante reforçam a ação da polícia contra o tráfico de drogas na zona leste da capital.

há 1 hora

Amazonas

Pré-candidata ao governo, Maria do Carmo critica visita de Janja a Manaus e diz que pautas do Amazonas são ignoradas

Maria do Carmo questionou se a primeira-dama chegou a andar pela BR-319.

há 1 hora

Polícia

Saiba quem é o policial preso por atirar no cantor de forró Dubarranco em Manaus

As motivações do crime ainda são desconhecidas.

há 1 hora