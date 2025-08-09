A notícia que atravessa o Brasil!

Criminosos intensificam uso de rodovias federais para escoar ouro ilegal da Amazônia

PRF registra apreensões históricas e aponta estratégias sofisticadas do crime organizado para driblar fiscalização.

Por Fernanda Pereira

09/08/2025 às 06:33

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou as ações contra o garimpo ilegal na região Norte, após registrar, na última semana, as maiores apreensões de ouro de sua história. Em 4 de agosto, agentes interceptaram em Roraima 103 quilos do metal, avaliados em cerca de R$ 60 milhões. Menos de dois dias depois, outros 40 quilos foram encontrados em uma caminhonete abordada na BR-230, em Altamira, no Pará.

Segundo a corporação, as rodovias federais BR-310, BR-174 e BR-230 (Transamazônica) estão entre as principais rotas usadas para transportar o ouro extraído ilegalmente, muitas vezes de terras indígenas. “Todo o ouro produzido nesses locais é ilícito”, afirmou o policial rodoviário federal Magalhães, da superintendência de Roraima.

Os criminosos também constroem estradas clandestinas, conhecidas como “cabriteiras”, para tentar escapar da fiscalização. Além das rotas terrestres, o escoamento do metal envolve transporte fluvial e, em menor escala, aéreo. A malha de rios da Amazônia, segundo a PRF, facilita não apenas o tráfico de ouro, mas também de drogas, armas, madeira e animais silvestres.

Leia mais: MPF pressiona Ibama por veto total ao uso de mercúrio na mineração da Amazônia

O diretor-geral da PRF, Antonio Fernando Oliveira, destacou que o garimpeiro tradicional foi substituído por grupos fortemente armados e financiados pelo crime organizado, com acesso a balsas, helicópteros e equipamentos de alto custo. Desde a adesão ao Plano AMAS, em 2023, a polícia destruiu máquinas e veículos usados na extração ilegal, impondo prejuízos milionários às quadrilhas.

Para Oliveira, além dos danos ambientais e sociais, a presença das organizações criminosas leva violência e exploração às comunidades da região. “Somente um Estado forte e equipado pode enfrentar essa ameaça”, reforçou.

