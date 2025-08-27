A notícia que atravessa o Brasil!

Criminosos trocam tiros com seguranças durante tentativa de assalto a caixa eletrônico

Do lado de fora, os criminosos entraram em confronto com seguranças de um carro-forte.

Por Beatriz Silveira

27/08/2025 às 22:38

Notícias do Brasil – Uma tentativa de assalto a um caixa eletrônico dentro de um supermercado em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, causou pânico entre clientes e funcionários na tarde desta quarta-feira (27).

Segundo informações preliminares, ao menos quatro homens armados chegaram ao estacionamento em um carro preto. Câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos desembarcam e entram no supermercado, enquanto o veículo deixa o local em seguida.

Do lado de fora, os criminosos entraram em confronto com seguranças de um carro-forte. Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos assaltantes tenta acessar o local onde estava o dinheiro, mas acaba fugindo aparentemente de mãos vazias.

Durante a fuga, os suspeitos foram flagrados trocando de veículo em uma rua próxima. Um deles, aparentemente baleado, recebeu ajuda dos comparsas antes de deixar o local.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

