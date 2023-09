Crise na 123milhas: Sócio diz que empresa não tem dinheiro para reembolsar clientes prejudicados

No depoimento prestado na CPI das Pirâmides Financeiras na Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira (6), o sócio da 123milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira, admitiu que a empresa não possui fluxo de caixa suficiente para reembolsar os clientes prejudicados com o fim da modalidade “promo”.

Diante das perguntas realizadas pelo deputado federal Carlos Viana (PSD-RJ), o sócio da 123milhas foi confrontado sobre a possibilidade de reembolsar os clientes imediatamente. Infelizmente, a resposta foi desanimadora. Ramiro admitiu que, atualmente, a empresa não possui recursos financeiros para efetuar os reembolsos.

Crise na 123milhas

A empresa 123milhas tornou-se uma sensação no mercado de viagens ao oferecer passagens aéreas com preços atrativos. No entanto, sua reputação começou a se abalar quando os clientes perceberam que a empresa estava cancelando as compras realizadas com o uso do crédito promocional, também conhecido como “promo”. O crédito promocional consistia em um bônus concedido pela empresa que permitia aos clientes obterem descontos nas passagens adquiridas.

Falta de recursos para reembolsos

Durante o depoimento, Ramiro destacou que a situação financeira da empresa não permite a devolução imediata do dinheiro aos clientes. Alegando problemas de fluxo de caixa, o sócio da 123milhas admitiu que a empresa está sem recursos para arcar com os reembolsos.

Impacto nos clientes prejudicados

A situação da 123milhas tem gerado um impacto significativo nos clientes que foram prejudicados pela falta de reembolso. Muitas pessoas confiaram na empresa e efetuaram suas compras utilizando o crédito promocional, contando com a possibilidade de economizar em suas viagens. Agora, esses consumidores se veem sem a garantia de serem reembolsados.

Diante da situação enfrentada pelos clientes da 123milhas, órgãos competentes estão tomando providências para investigar o caso e buscar soluções. A CPI das Pirâmides Financeiras na Câmara dos Deputados tem como objetivo apurar possíveis irregularidades cometidas pela empresa. Além disso, os órgãos de defesa do consumidor também estão acompanhando o caso e buscando formas de auxiliar os clientes prejudicados.

Na semana que vem, segundo o empresário, será feita uma reunião com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom) do Ministério da Justiça para negociar um acordo para a compensação dos clientes.

Ele informou que deverão ser organizadas prioridades para clientes que precisam viajar por problemas de saúde, por exemplo. Ramiro Madureira disse ainda que devem ser feitas mais demissões nas empresas do grupo. A 123milhas teria hoje 1.300 funcionários, e foram demitidos cerca de 400 na crise atual.

A empresa suspendeu a venda de passagens e pacotes da linha promocional em 18 de agosto e disse que compensaria os clientes com vouchers. Com a reação negativa de consumidores e autoridades públicas – além de movimentos de antecipação de créditos por parte de bancos e outros financiadores – a empresa, segundo Ramiro, resolveu pedir a recuperação judicial para manter o negócio.

Responsabilidade da 123milhas

No depoimento, Ramiro Júlio Soares Madureira afirmou ser o sócio responsável pelo setor de marketing da empresa e se eximiu da responsabilidade sobre a questão financeira. Entretanto, é importante ressaltar que, como sócio, ele também compartilha a responsabilidade em fornecer um serviço de qualidade e garantir o cumprimento das obrigações contratuais.

Os advogados do empresário fizeram questão de esclarecer que a dependência de novas receitas não estaria ligada à linha promocional, mas aos demais produtos vendidos. A audiência ouviu 10 pessoas em seis blocos durante quase 16 horas.

Perspectivas para o futuro da 123milhas

Diante do cenário atual, fica evidente a necessidade de uma reestruturação financeira por parte da 123milhas, a fim de garantir a solvabilidade da empresa e a confiança dos clientes. É fundamental que sejam tomadas medidas para a regularização dos reembolsos pendentes e para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro.