Cristãos promovem boicote a Burger King após publicidade LGBT envolvendo crianças

A rede de fast food Burger King causou polêmica nas redes sociais ao divulgar na última quarta-feira (23) uma propaganda em que usa crianças para “ensinar” aos adultos o que é a comunidade LGBT. A peça publicitária da marca gerou uma onda de reações negativas nas redes sociais. No YouTube, até o início da tarde desta sexta-feira (25), o número de “deslikes” dados no vídeo da propaganda chega a quase 40 mil.

A campanha “Não sabe explicar o que é LGBTQIA+ para as crianças? Aprenda com elas” coloca crianças explicando aos pais o que significa a sigla e o que elas acham sobre as pessoas que pertencem a essa comunidade.

A hashtag ‘burgerkinglixo’ ficou em primeiro lugar nos trending topics do Twitter Brasil por pelo menos cinco horas nesta sexta-feira (25).

Veja o vídeo:

Pastores brasileiros influentes também decidiram posicionar-se nas redes sociais contra a peça publicitária do Burger King.

Líder do projeto Recomeçar, o pastor Cláudio Duarte declarou que a peça publicitária visa ao ganho econômico, e não a busca pela justiça. “Tudo pela publicidade, visibilidade, ganho econômico. Pra mim, isso não tem a ver com justiça, e sim com vingança. Escutem o grito da dor. Deus abençoe e tenha misericórdia de todos!”, disse.

O pastor Lucinho, da Igreja Batista da Lagoinha em BH, pediu às empresas: “Não toquem nas nossas crianças”; caso contrário, sofrerão boicotes.

O pastor Emerson Pinheiro, marido da cantora Fernanda Brum, também defendeu o boicote a tais empresas e classificou a propaganda como um “absurdo”. “Um absurdo! Não toquem nas nossas crianças. Ai de quem tocar nos pequeninos! Esse povo está brincando com coisa séria”, lamentou.