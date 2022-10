Damares aciona polícia após esquerdista fazer post pedindo sua execução e de ‘filhos pequenos’ de bolsonaristas para “purificar a raça”

Redação AM POST*

A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, da Polícia Civil do Distrito Federal, investiga um ativista de esquerda que se utilizou de uma conta no Twitter para pregar a morte da ex-ministra dos Direitos Humanos e senadora eleita Damaraes Alves (Republicanos-DF). O perfil foi excluído após Damares denunciar o caso.

Continua depois da Publicidade

A ocorrência foi registrada na delegacia pelo advogado da senadora eleita, Flávio da Costa Brito, que entregou aos policiais os dados do perfil @raphaelzz.

Em suas postagens, o extremista também pediu a “execução” de crianças, filhos de eleitores bolsonaristas, para “purificar a raça”.

“Eu apoio que todos os eleitores do Bolsonaro e seus filhos pequenos sejam executados , precisamos purificar a raça brasileira”, diz o post que tem a hashtag “#ExecutemDamares”.

Continua depois da Publicidade

Na ameaça, cuja autenticidade foi confirmada pela assessoria da senadora eleita, o extremista de esquerda faz um apelo ao assassinato da ex-ministra: “Vamos atentar contra a vida dessa mulher! Empalar ela em praça pública, ela precisa sofrer a dor da morte”.

De acordo com assessores, Damares tem recebido ameaças desde sua vitória no Distrito Federal, com mais de 45% dos votos para o Senado.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do Diário do Poder