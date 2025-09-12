Damares Alves alerta para risco de morte de Bolsonaro em prisão

Notícias do Brasil – A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode correr risco de morte caso tenha que cumprir pena em regime fechado, como no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Em entrevista à revista Veja, a parlamentar destacou fragilidades de saúde do ex-presidente desde a facada que ele sofreu em 2018.

PUBLICIDADE

Leia mais: Video mostra momento em que Edinho Silva bate na mesa e ameaça intervenção no diretório do PT-AM; assista

Segundo Damares, Bolsonaro depende de medicamentos para o funcionamento adequado do intestino e para outras condições de saúde.

“Em cima da mesa dele tem uma caixa de remédio. Aquele intestino só funciona com remédios que são tomados na hora certa. Você acha que lá no presídio alguém vai lembrá-lo da hora do remédio? Um senhor de 70 anos, como Bolsonaro, é extremamente distraído”, comentou.

PUBLICIDADE

A senadora também mencionou as crises de soluço que o líder conservador enfrenta e as restrições alimentares que ele precisa seguir.

“Imagina Bolsonaro com uma crise respiratória, que precisará de socorro imediato. Quem vai gritar até a hora do socorro chegar? Se ele for com o regime fechado, o corpo dele não vai aguentar mesmo. A alimentação dele é extremamente delicada. A [ex-primeira-dama] Michelle não está trabalhando à tarde. Está ficando de manhã em casa, porque é ela que faz a comida do Bolsonaro”, acrescentou.

Atualmente em prisão domiciliar desde 4 de agosto, Bolsonaro foi condenado nesta quinta-feira (11) a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

A decisão foi tomada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em placar de 4 a 1. A defesa do ex-presidente classificou as penas como “absurdamente excessivas e desproporcionais” e anunciou que irá interpor todos os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional.