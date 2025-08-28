A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Damares Alves diz que está com câncer de mama e passou por cirurgia

Senadora de 61 anos diz ter recebido o diagnóstico há 1 mês.

28/08/2025 às 03:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), 61 anos, informou nesta quarta-feira, 27, que está em tratamento contra um câncer de mama diagnosticado no mês de julho. Em reunião de instalação de subcomissão temporária para debate de propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento da doença no Senado, a parlamentar disse ser a integrante “mais legítima” do colegiado e falou publicamente sobre sua questão de saúde pela primeira vez.

“Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Em 18 dias, eu consegui fazer todos os exames e a cirurgia. Com cinco dias, eu estava aqui no Senado trabalhando, com um pouquinho de dor, mas com todos os cuidados”, disse a senadora, acrescentando que vai iniciar sessões de radioterapia na próxima segunda-feira, 1º.

A senadora afirmou que quer trazer a experiência pessoal para a discussão na subcomissão recém-criada. “Eu quero que todas as mulheres no Brasil tenham acesso à saúde como eu tive, tenham um bom plano de saúde. Ainda dói falar sobre isso, mas eu quero fazer parte ativamente. Nós podemos fazer grandes encaminhamentos”, disse.

PUBLICIDADE

Leia também: Manaus terá ato pró-Bolsonaro e a favor da anistia no dia 7 de Setembro

A presidente da subcomissão, senadora Dra. Eudócia (PL-AL), se solidarizou com a colega. “Quero te elogiar por você ter essa garra que você sempre teve e você ter se cuidado. Tanto se cuidou que seu diagnóstico foi precoce”, disse. Os senadores Dr. Hiran (PP-RR) e Esperidião Amin (PP-SC) também cumprimentaram Damares.

Pouco depois, em reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado, da qual é presidente, Damares repetiu o anúncio, pedindo para encerrar a sessão um pouco antes por estar no seu “limite físico”.

Na tarde desta quarta-feira, ela publicou uma nota sobre o assunto em suas redes sociais e agradeceu a familiares, apoiadores, médicos, assessores e colegas do Senado. “Agradeço as manifestações de carinho, as orações e digo a vocês que vou continuar firme na luta por todos os brasileiros, especialmente pelas crianças”, escreveu no X (antigo Twitter).

Leia nota completa:

PUBLICIDADE

Oi, gente.

Venho aqui contar para vocês que, há cerca de um mês, recebi diagnóstico de câncer na mama. E essa não é uma notícia fácil para ninguém, mas decidi encarar de frente.

Minha fé foi meu maior alimento nesse período, e Jesus meu maior consolador.

Destaco também que Deus me deu, aqui em Brasília, os melhores médicos do mundo e como vocês repararam não parei de trabalhar. Fiz a cirurgia para retirada do tumor numa quinta-feira(31/7), na segunda (4/8) já estava trabalhando, presidindo uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Estou bem. Na próxima semana começo as sessões de radioterapia e não vou parar de trabalhar, sorrir, dar gargalhadas e lutar muito pelas crianças e pelo meu Distrito Federal.

PUBLICIDADE

Estou passando muito bem por todo este processo pois tive diagnóstico precoce. Assim, quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia. Descobrir a doença ainda no começo é fundamental para evitar complicações.

Aqui no Senado, aprovamos recentemente o projeto de lei que diminui para 30 anos a idade mínima para realização de mamografia na rede pública de saúde. Mas não importa sua idade, se você, no autoexame, detectar qualquer alteração em sua mama procure imediatamente um médico e peça para fazer uma mamografia.

Todos sabem que há muitos anos luto para que todas as mulheres do meu país tenham acesso ao atendimento médico e ao tratamento de saúde com qualidade.

Agradeço as manifestações de carinho, as orações e digo a vocês que vou continuar firme na luta por todos os brasileiros, especialmente pelas crianças.

Agradeço o carinho de minha família, dos amigos, do time de assessores e a parceria de todos os senadores.

PUBLICIDADE

Agradeço aos meus médicos Dra. Zali Neves e Dr. Sergio Zambinni e a todo time incrível de oncologia do hospital DH Star.

E para aqueles que se autodeclaram inimigos, para aqueles que não gostam de mim e que estão fazendo os comentários mais maldosos me desejando muita dor, sofrimento e morte, lamento informar, mas não será desta vez!

Bora celebrar a vida gente!

Deus abençoe todos vocês.

Damares Alves
Senadora da República

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Esporte

Ancelotti convoca Jean Lucas e Bahia volta a ter jogador na seleção após 34 anos

O atleta revelado pelo Flamengo agradeceu pelo momento especial.

há 1 hora

Brasil

Defesa de Daniel Silveira pede regime aberto ao STF e aposta em leituras e cursos para reduzir pena

Advogados listam clássicos da literatura e atividades educacionais como base para o pedido no Supremo.

há 2 horas

Brasil

Jair Renan Bolsonaro tem projeto contra ‘doutrinação ideológica’ barrado

Pl era para proibir “doutrinação ideológica ao comunismo, socialismo e nazismo no âmbito do ensino escolar”.

há 2 horas

Brasil

Criminosos trocam tiros com seguranças durante tentativa de assalto a caixa eletrônico

Do lado de fora, os criminosos entraram em confronto com seguranças de um carro-forte.

há 4 horas

Polícia

Câmera flagra dupla em moto assaltando mulher com crianças em Manaus; vídeo

Suspeitos reduziram a velocidade ao avistar a vítima e fugiram rapidamente após o roubo.

há 5 horas