Damares Alves diz que está com câncer de mama e passou por cirurgia

Notícias do Brasil – A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), 61 anos, informou nesta quarta-feira, 27, que está em tratamento contra um câncer de mama diagnosticado no mês de julho. Em reunião de instalação de subcomissão temporária para debate de propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento da doença no Senado, a parlamentar disse ser a integrante “mais legítima” do colegiado e falou publicamente sobre sua questão de saúde pela primeira vez.

“Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Em 18 dias, eu consegui fazer todos os exames e a cirurgia. Com cinco dias, eu estava aqui no Senado trabalhando, com um pouquinho de dor, mas com todos os cuidados”, disse a senadora, acrescentando que vai iniciar sessões de radioterapia na próxima segunda-feira, 1º.

A senadora afirmou que quer trazer a experiência pessoal para a discussão na subcomissão recém-criada. “Eu quero que todas as mulheres no Brasil tenham acesso à saúde como eu tive, tenham um bom plano de saúde. Ainda dói falar sobre isso, mas eu quero fazer parte ativamente. Nós podemos fazer grandes encaminhamentos”, disse.

Damares Alves anuncia diagnóstico de câncer em sessão no Senado Reprodução/redes sociais/TV Senado#ODia pic.twitter.com/o0dtHAoHQU — Jornal O Dia (@jornalodia) August 27, 2025

A presidente da subcomissão, senadora Dra. Eudócia (PL-AL), se solidarizou com a colega. “Quero te elogiar por você ter essa garra que você sempre teve e você ter se cuidado. Tanto se cuidou que seu diagnóstico foi precoce”, disse. Os senadores Dr. Hiran (PP-RR) e Esperidião Amin (PP-SC) também cumprimentaram Damares.

Pouco depois, em reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado, da qual é presidente, Damares repetiu o anúncio, pedindo para encerrar a sessão um pouco antes por estar no seu “limite físico”.

Na tarde desta quarta-feira, ela publicou uma nota sobre o assunto em suas redes sociais e agradeceu a familiares, apoiadores, médicos, assessores e colegas do Senado. “Agradeço as manifestações de carinho, as orações e digo a vocês que vou continuar firme na luta por todos os brasileiros, especialmente pelas crianças”, escreveu no X (antigo Twitter).

Leia nota completa:

Oi, gente.

Venho aqui contar para vocês que, há cerca de um mês, recebi diagnóstico de câncer na mama. E essa não é uma notícia fácil para ninguém, mas decidi encarar de frente.

Minha fé foi meu maior alimento nesse período, e Jesus meu maior consolador.

Destaco também que Deus me deu, aqui em Brasília, os melhores médicos do mundo e como vocês repararam não parei de trabalhar. Fiz a cirurgia para retirada do tumor numa quinta-feira(31/7), na segunda (4/8) já estava trabalhando, presidindo uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Estou bem. Na próxima semana começo as sessões de radioterapia e não vou parar de trabalhar, sorrir, dar gargalhadas e lutar muito pelas crianças e pelo meu Distrito Federal.

Estou passando muito bem por todo este processo pois tive diagnóstico precoce. Assim, quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia. Descobrir a doença ainda no começo é fundamental para evitar complicações.

Aqui no Senado, aprovamos recentemente o projeto de lei que diminui para 30 anos a idade mínima para realização de mamografia na rede pública de saúde. Mas não importa sua idade, se você, no autoexame, detectar qualquer alteração em sua mama procure imediatamente um médico e peça para fazer uma mamografia.

Todos sabem que há muitos anos luto para que todas as mulheres do meu país tenham acesso ao atendimento médico e ao tratamento de saúde com qualidade.

Agradeço as manifestações de carinho, as orações e digo a vocês que vou continuar firme na luta por todos os brasileiros, especialmente pelas crianças.

Agradeço o carinho de minha família, dos amigos, do time de assessores e a parceria de todos os senadores.

Agradeço aos meus médicos Dra. Zali Neves e Dr. Sergio Zambinni e a todo time incrível de oncologia do hospital DH Star.

E para aqueles que se autodeclaram inimigos, para aqueles que não gostam de mim e que estão fazendo os comentários mais maldosos me desejando muita dor, sofrimento e morte, lamento informar, mas não será desta vez!

Bora celebrar a vida gente!

Deus abençoe todos vocês.

Damares Alves

Senadora da República