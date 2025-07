Damares diz que Michelle Bolsonaro foi constrangida pela PF: “Estava de pijama durante operação”

Notícias do Brasil – A senadora e ex-ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos-DF), criticou publicamente a ação da Polícia Federal realizada na manhã desta sexta-feira (18/07) na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. Durante a operação, foram apreendidos 10 mil dólares em espécie e um pendrive escondido no banheiro da casa.

Leia mais: Bolsonaro diz ser alvo de “suprema humilhação” do STF após ser obrigado a colocar tornozeleira eletrônica

PUBLICIDADE

Segundo Damares, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi constrangida pelos agentes federais ao ser surpreendida “ainda de pijama” no momento em que a equipe entrou no imóvel, localizado no bairro Jardim Botânico.

“Hoje eu vi a humilhação. Não havia necessidade de gerar tamanho constrangimento ao entrar na casa fortemente armados com a dona de casa estando de pijama”, afirmou a senadora, que é próxima da família Bolsonaro.

Damares também fez um apelo ao Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à preservação das imagens da abordagem:

“Espero que essas imagens não vazem, viu, Supremo?”, declarou.

PUBLICIDADE

A senadora finalizou sua fala com uma declaração de apoio à ex-primeira-dama:

“Hoje vimos o nascimento da maior liderança conservadora do país, que irá nos guiar a partir de agora”, disse, sugerindo que Michelle Bolsonaro poderá ter papel de destaque no campo político.

Michelle Bolsonaro publica mensagem religiosa após operação da PF

Embora não tenha se manifestado diretamente sobre a operação, Michelle Bolsonaro utilizou suas redes sociais para compartilhar um versículo bíblico após o ocorrido.

PUBLICIDADE

“Senhor, te amarei e te louvarei por todos os dias da minha vida. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor”, publicou ela, citando Salmos 33, em seus stories no Instagram.

A operação da PF integra um inquérito que investiga possíveis irregularidades financeiras e movimentações envolvendo o ex-presidente e pessoas de seu entorno.