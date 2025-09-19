A notícia que atravessa o Brasil!

Damares e Flávio pedem prisão domiciliar para Zambelli na Itália por temerem risco à vida

Senadores bolsonaristas visitam deputada e dizem que ela corre perigo dentro de presídio feminino em Roma.

Por Fernanda Pereira

19/09/2025 às 14:00 - Atualizado em 19/09/2025 às 14:10

Zambelli segue presa na Itália, cogita greve de fome e desiste da ideia

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Um grupo de parlamentares brasileiros ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro visitou nesta quinta-feira (18) a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP), detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma. Após cerca de duas horas no local, os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Damares Alves (Republicanos-DF), Eduardo Girão (Novo-CE), Magno Malta (PL-ES) e o deputado Cabo Gilberto (PL-PB) declararam preocupação com a integridade física da aliada política e pediram que ela seja transferida para prisão domiciliar.

PUBLICIDADE

Damares disse temer que Zambelli enfrente riscos devido ao convívio com outras presas. Girão relatou que a deputada divide a cela com mais três mulheres, uma delas condenada por homicídio. Flávio Bolsonaro acusou o ministro Alexandre de Moraes de violar direitos humanos e afirmou que fará um apelo ao governo italiano para que a parlamentar não permaneça em regime fechado.

Leia mais: Trump ameaça cancelar licenças de TVs e rádios que criticam governo

PUBLICIDADE

A deputada foi condenada pelo STF a dez anos de prisão por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, em processo que também envolveu o hacker Walter Delgatti Neto. Após a decisão, ela deixou o Brasil e entrou na Itália um dia depois da condenação definitiva.

A Justiça italiana, porém, já rejeitou pedido de soltura ou transferência de Zambelli para prisão domiciliar, alegando risco de fuga. Segundo os magistrados, a parlamentar foi localizada escondida em Roma e declarou não confiar na Justiça brasileira. A defesa disse que pretende recorrer novamente.

O grupo de parlamentares, que custeou a viagem com recursos próprios, também participa neste fim de semana de um evento da ultradireita em Pontida, no norte da Itália, com a presença do vice-premiê Matteo Salvini. Para os aliados, Zambelli é alvo de perseguição política; já para a Justiça, os indícios de que ela tentaria escapar do processo de extradição são claros.

