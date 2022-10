Damares se revolta e questiona esquerda após soltura de ex-ator da Globo José Dumont, acusado de pedofilia

Redação AM POST*

Após o presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestar, a ex-ministra Damares Alves também demonstrou toda a sua indignação pela soltura do ator José Dumont, acusado de pedofilia. A senadora eleita comparou com a perseguição que vem sofrendo justamente por denunciar crimes contra as crianças.

Continua depois da Publicidade

“Na semana em que a turma da esquerda, diversos atores e artistas globais pedem a cassação de uma senadora eleita que há anos luta contra o crime organizado, em especial contra o abuso e a exploração sexual infantil, um pedófilo, ex-globo, é solto no dia das crianças” escreveu nas redes sociais.

Damares se refere a uma campanha que pede a sua cassação, à qual apresentadora Xuxa demonstrou apoio, sendo seguida por outros artistas.

Em seu protesto nas redes sociais, Damares cobra destas mesmas pessoas um posicionamento igualmente austero contra José Dumont.

Continua depois da Publicidade

“E aí, o povo da esquerda e os artistas também vão fazer uma petição pedindo que o pedófilo volte para a cadeia ou eles só fazem petição contra quem denuncia a pedofilia?”, questionou.

Por fim, a ex-ministra enfatiza que seu trabalho não irá parar.

Continua depois da Publicidade

“Continuarei a lutar contra absurdos como esses! Reformaremos o código penal e impediremos que decisões como estas, tornem a privilegiar abusadores de crianças!”, finalizou.

O presidente Jair Bolsonaro classificou no Twitter como um “completo escárnio” a soltura nessa quarta-feira (12), dia das crianças, do ator de 72 anos, que estava preso na Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, Zona Norte do Rio, por adquirir, possuir e armazenar em seu computador e em seu telefone celular, fotografias e vídeos contendo cenas de pornografia envolvendo crianças e adolescentes de diversas idades. Conforme investigação da polícia, câmeras de segurança do condomínio onde ele mora flagraram o ator cometendo abusos contra um adolescente de 12 anos, como beijos e carícias.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do Pleno News