Daniela Lima é contratada pelo UOL após saída da GloboNews

Notícias do Brasil – A jornalista Daniela Lima, de 40 anos, já tem novo destino profissional. Menos de dois meses após se despedir da GloboNews, onde apresentou o Conexão ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim, ela foi anunciada como nova contratada do UOL.

Daniela comandará um programa na plataforma digital e poderá também participar de projetos no canal de TV por assinatura do grupo.

A mudança ocorre 44 dias depois de sua saída da GloboNews, oficializada em 4 de agosto. Na época, a emissora informou que a demissão fazia parte de um “movimento permanente de renovação”. Em sua despedida, Daniela declarou ter cumprido sua missão e disse sair com a “cabeça erguida”.

O desligamento, porém, levantou discussões nos bastidores. Especulou-se que diferenças editoriais e o estilo da jornalista — mais próximo das fontes políticas e de linguagem informal — pesaram na decisão.

Além disso, Daniela chegou a ser fotografada em encontro com o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira, em Brasília, o que alimentou rumores sobre uma possível ida para o governo. A hipótese não foi confirmada.

Com a nova fase, Daniela Lima amplia sua trajetória em veículos de grande alcance. Reconhecida pela cobertura política, ela agora aposta em um formato digital, acompanhando a tendência de expansão multiplataforma no jornalismo brasileiro.