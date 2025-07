Davi Alcolumbre não sinaliza apoio a impeachment de Moraes e mantém silêncio sobre pedidos, aponta site

Notícias do Brasil – O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não tem dado qualquer sinal de que pretende dar andamento aos pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo revelou reportagem do portal UOL. Mesmo diante das pressões recentes, especialmente da família Bolsonaro, o senador mantém a postura de silêncio e distanciamento sobre o tema.

Segundo o portal, Alcolumbre disse aos pares no Senado que continua pensando que o impeachment de um ministro da Corte “não é a solução”.

O tema voltou ao centro das atenções após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) protocolar, no último dia 23 de julho, mais um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. O documento acusa o magistrado de perseguição política, parcialidade e violações constitucionais — denúncias que já aparecem em outros pedidos anteriores que seguem parados na mesa do Senado.

Alcolumbre já manifestou em outras ocasiões uma crítica mais ampla sobre o próprio formato do processo. Em fevereiro deste ano, ao comentar a legislação que rege o impeachment de ministros do Supremo, o senador considerou a norma — datada de 1950 — como ultrapassada e incompatível com a atual realidade institucional do país.

Durante entrevista à RedeTV! naquela época, o parlamentar afirmou que é necessário repensar a legislação sobre o tema. Para ele, o Senado não pode continuar sendo visto como um “órgão de correição” do STF. Sem citar diretamente Moraes ou qualquer outro ministro, Alcolumbre defendeu a construção de um novo marco legal para tratar eventuais desvios de conduta na mais alta Corte do país.

“Um processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal em um país dividido vai causar problema para 200 milhões de brasileiros. Não é a solução”, disse.

Impasse permanece

Mesmo com os recentes apelos da base bolsonarista, Alcolumbre segue sem movimentar os processos. Interlocutores no Senado avaliam que o presidente da CCJ enxerga como arriscada qualquer iniciativa que possa aprofundar o embate entre o Legislativo e o Judiciário, sobretudo num momento de forte polarização.