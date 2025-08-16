A notícia que atravessa o Brasil!

De mãe de família a alvo de facção: conheça a trajetória da “Diaba Loira”

Eweline Passos, de 28 anos, saiu de uma vida simples em SC para se tornar peça-chave em disputas de tráfico no Rio.

Por Fernanda Pereira

16/08/2025 às 11:24

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, conhecida como “Diaba Loira”, foi executada na madrugada desta sexta-feira (15/8) durante um confronto entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP), na zona norte do Rio de Janeiro. A criminosa, que já havia declarado nas redes sociais que não temia a morte, foi morta a tiros e teve o corpo abandonado em Cascadura.

Antes de se envolver com o tráfico, Eweline levava uma rotina distinta em Santa Catarina, onde era casada, mãe de dois filhos e compartilhava momentos ao lado da família, incluindo fotos da gravidez e medalhas conquistadas. Sua entrada no mundo do crime teria acontecido após sobreviver a uma tentativa de feminicídio, quando o ex-companheiro perfurou um de seus pulmões. Depois do episódio, ela se mudou para o Rio de Janeiro e ingressou no Comando Vermelho, onde passou a ostentar armas de grosso calibre e frases desafiadoras.

Nos últimos meses, Eweline rompeu com o CV e passou a integrar o TCP, tornando-se inimiga declarada dos antigos aliados. A Polícia Civil do Rio de Janeiro já a investigava por suspeita de tráfico e participação em organização criminosa.

A execução de Eweline ocorre em meio à disputa entre as duas facções, intensificada desde a morte de Kaio da Silva Honorato, o “Kaioba”, um dos principais líderes do CV. Em resposta às ameaças, a “Diaba Loira” chegou a gravar vídeos afirmando que não tinha medo da execução anunciada por rivais.

A guerra entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro já dura mais de dois anos e segue deixando um rastro de violência nas comunidades do Fubá e Campinho, na capital fluminense.

