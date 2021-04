Declaração do Imposto de Renda pode ser entregue até 31 de maio

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Agência Brasil

Quem ainda não entregou a declaração do Imposto de Renda deste ano, referente a 2020, pode respirar um pouco mais aliviado. É que o prazo final, que era o dia 30 deste mês, foi estendido até 31 de maio. A mudança foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (12).

Continua depois da Publicidade

A prorrogação é por causa das dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus. Para se ter uma ideia, segundo o último balanço da Receita, menos de 40% dos contribuintes entregaram declaração.

Lembrando que a maioria dos serviços pode ser obtida sem precisar sair de casa. Por exemplo, o acesso aos comprovantes de rendimentos, a cópia da última declaração de Imposto de Renda entregue ou a Declaração Pré-Preenchida. Basta acessar o e-CAC, com uma conta gov.br.

E para quem tem dúvidas sobre como preencher o formulário de declaração do IR, encontra no mesmo portal o Passo-a-Passo. É só buscar a opção Declarações e Demonstrativos, Meu Imposto de Renda, Preencher Declaração Online, Clicar no símbolo “+” no cartão de 2021, e em seguida em Iniciar com a declaração pré-preenchida.

Continua depois da Publicidade

O contribuinte que precise pagar o imposto, via débito automático, desde a 1ª cota, deve fazer o pedido até o dia 10 de maio. Quem enviar a declaração depois dessa data, vai ter que pagar a 1ª cota por meio de DARF, gerado pelo próprio programa, sem prejuízo do débito automático das demais cotas.

Também foram prorrogados para 31 de maio de 2021 os prazos de entrega da Declaração Final de Espólio e da Declaração de Saída Definitiva do País.

Continua depois da Publicidade

E para outras dúvidas ou para as informações completas, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br