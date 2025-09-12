A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer

Ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.

Por Fernanda Pereira

12/09/2025 às 06:17

Ver resumo

Fotro: Ton Molina/STF

Notícias do Brasil – A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou na noite desta quinta-feira (11) que irá recorrer da condenação determinada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

PUBLICIDADE

Os ministros condenaram Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Leia mais: EUA responderão adequadamente a essa caça às bruxas;, diz Marco Rubio sobre condenação de Bolsonaro

Em nota, os advogados Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno afirmaram que irão ajuizar recursos contra a decisão, inclusive “no âmbito internacional”.

PUBLICIDADE

Eles classificaram as penas como “absurdamente excessivas e desproporcionais”.

“A defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe a decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal com respeito. Contudo não pode deixar de manifestar profunda discordância e indignação com os termos da decisão majoritária. Nesse sentido, continuaremos a sustentar que o ex-presidente não atentou contra o Estado Democrático, jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos em 08 de janeiro”, diz o comunicado.

Os advogados defendem que o ex-presidente deveria ter sido julgado pela primeira instância ou pelo Plenário do STF.

“Não podemos deixar de dizer, com todo o respeito, que a falta de tempo hábil para analisar a prova impediu a defesa de forma definitiva”, destacaram.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Esporte

Vasco vence Botafogo em jogo intenso pelas quartas da Copa do Brasil

Rivalidade e erros defensivos marcam confronto que definirá semifinalista contra o Fluminense nos pênaltis.

há 16 minutos

Brasil

STF determina perda do mandato de Alexandre Ramagem após condenação

Câmara será responsável por declarar a vacância do cargo após a conclusão do processo judicial.

há 43 minutos

Manaus

Veja as 396 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira em Manaus

Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador.

há 53 minutos

Brasil

“EUA responderão adequadamente a essa caça às bruxas”, diz Marco Rubio sobre condenação de Bolsonaro

Em publicação na rede X, Rubio classificou a decisão como parte de uma “caça às bruxas”.

há 1 hora

Brasil

Moraes autoriza redução de pena de Daniel Silveira

O benefício foi concedido com base em comprovantes de atividades de estudo, trabalho e leitura.

há 2 horas