A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Defesa de Bolsonaro solicita autorização a Moraes para realização de exames médicos em hospital

Pedido inclui permanência de até oito horas para avaliação de tratamento e solicita visita de aliados ao ex-presidente.

Por Fernanda Pereira

12/08/2025 às 13:14

Ver resumo

Foto: reprodução

Notícias do Brasil – A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que ele deixe a prisão domiciliar e realize exames médicos no hospital DF Star, em Brasília. O pedido foi protocolado nesta terça-feira (12) e prevê que Bolsonaro permaneça no local entre 6 a 8 horas, no próximo sábado (16).

PUBLICIDADE

Segundo os advogados, os procedimentos são recomendados pelo médico responsável pelo acompanhamento do ex-presidente, para reavaliação dos sintomas relacionados a refluxo e soluços refratários, vinculados ao tratamento medicamentoso atual. O pedido inclui exames de sangue, urina, endoscopia, tomografias, ecocardiograma e ultrassonografias, além da possibilidade de diagnósticos complementares e medidas terapêuticas adicionais, dependendo dos resultados.

Leia mais: Eduardo Bolsonaro provoca Haddad após cancelamento de reunião com secretário do Tesouro dos EUA

PUBLICIDADE

Na semana passada, Moraes autorizou a visita de médicos à residência de Bolsonaro, que ocorreu na sexta-feira (8). Em abril deste ano, o ex-presidente passou por cirurgia para tratar complicações decorrentes da facada sofrida em 2018, tendo recebido alta apenas duas semanas depois.

Além dos exames, a defesa pediu autorização para que quatro aliados políticos possam visitá-lo durante o período: o senador Rogério Marinho, o vice-presidente da Câmara Altineu Côrtes, o vice-prefeito de São Paulo Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo e o deputado estadual Tomé Abduch.

O ministro Alexandre de Moraes ainda não se manifestou sobre os pedidos.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Suspeito de tentar matar homem em praça de Itapiranga é preso em Urucurituba

O crime foi registrado em vídeos e divulgada em redes sociais.

há 14 minutos

Esporte

Clássicos em Jogo: Oitavas de final da Copa do Brasil prometem emoção

Sorteio na CBF define confrontos emocionantes entre grandes clubes do futebol brasileiro.

há 31 minutos

Economia

Preço do café moído registra primeira queda após 18 meses de alta

Apesar da queda em julho, valor do produto acumula aumento de mais de 70% nos últimos 12 meses, revela IBGE.

há 43 minutos

Mundo

Primeiro-ministro de Israel será julgado por corrupção em novembro

Netanyahu é acusado de suborno, fraude e abuso de confiança.

há 44 minutos

Brasil

Eduardo Bolsonaro provoca Haddad após cancelamento de reunião com secretário do Tesouro dos EUA

Deputado atribui responsabilidade ao ministro da Fazenda e critica política “anti-americana” do governo.

há 52 minutos