Defesa de Bolsonaro solicita autorização a Moraes para realização de exames médicos em hospital

Notícias do Brasil – A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que ele deixe a prisão domiciliar e realize exames médicos no hospital DF Star, em Brasília. O pedido foi protocolado nesta terça-feira (12) e prevê que Bolsonaro permaneça no local entre 6 a 8 horas, no próximo sábado (16).

PUBLICIDADE

Segundo os advogados, os procedimentos são recomendados pelo médico responsável pelo acompanhamento do ex-presidente, para reavaliação dos sintomas relacionados a refluxo e soluços refratários, vinculados ao tratamento medicamentoso atual. O pedido inclui exames de sangue, urina, endoscopia, tomografias, ecocardiograma e ultrassonografias, além da possibilidade de diagnósticos complementares e medidas terapêuticas adicionais, dependendo dos resultados.

Leia mais: Eduardo Bolsonaro provoca Haddad após cancelamento de reunião com secretário do Tesouro dos EUA

PUBLICIDADE

Na semana passada, Moraes autorizou a visita de médicos à residência de Bolsonaro, que ocorreu na sexta-feira (8). Em abril deste ano, o ex-presidente passou por cirurgia para tratar complicações decorrentes da facada sofrida em 2018, tendo recebido alta apenas duas semanas depois.

Além dos exames, a defesa pediu autorização para que quatro aliados políticos possam visitá-lo durante o período: o senador Rogério Marinho, o vice-presidente da Câmara Altineu Côrtes, o vice-prefeito de São Paulo Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo e o deputado estadual Tomé Abduch.

O ministro Alexandre de Moraes ainda não se manifestou sobre os pedidos.