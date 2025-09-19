A notícia que atravessa o Brasil!

Defesa de Flordelis alerta risco de morte após princípio de AVC na prisão

Ex-deputada está internada na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, e aguarda transferência para hospital.

Por Fernanda Pereira

19/09/2025 às 09:55 - Atualizado em 19/09/2025 às 09:58

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – A ex-deputada federal e cantora gospel Flordelis sofreu um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC) na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu (RJ). Sua advogada, Janira Rocha, informou que o estado de saúde da pastora é grave e que buscará junto à Justiça a transferência dela para um hospital que ofereça atendimento adequado.

“São complementares verdadeiras acerca do AVC sofrido pela pastora Flordelis. O estado da pastora inspira cuidados urgentes. Vamos trabalhar junto ao juiz de execução para garantir a transferência para uma unidade de saúde capaz de atender suas necessidades. Os próprios médicos da UPA disseram que não têm recursos suficientes para tirá-la do estado em que se encontra”, declarou Janira Rocha.

Flordelis cumpre pena de 50 anos e 28 dias de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. O caso ganhou repercussão nacional em 2019, quando seu marido, o pastor Anderson do Carmo, foi assassinado a tiros na garagem da residência da família em Niterói (RJ). Investigações apontam que o crime foi arquitetado por Flordelis com a ajuda de filhos e outros familiares, motivado por conflitos internos de poder e disputas financeiras.

A defesa informou que atua para garantir atendimento médico imediato, considerando que a família deixou de custear o plano de saúde da ex-deputada nos últimos meses.

Leia mais: Defesa contesta validade do pedido de extradição de Zambelli

