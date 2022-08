Defesa de Gabriel Monteiro pede arquivamento de processo

Agência Brasil

A defesa do vereador Gabriel Monteiro, acusado de quebra de decoro parlamentar, após denúncias de assédio sexual e manipulações, pediu o indeferimento e arquivamento do processo no Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio.

No relatório final, o vereador Chico Alencar pediu a cassação do mandato de Monteiro. Os advogados de Gabriel afirmaram que, após analisar os fatos durante a instrução do processo e oitivas das testemunhas, ficou clara a inocência dele.

Segundo os advogados, as alegações quanto à gravação de ato sexual com uma menor de idade foram devidamente esclarecidas por depoimento da jovem e sua responsável, que afirmaram que a menor omitiu sua idade real.

Sobre as ações gravadas em vídeo na região da Lapa, quando um homem em situação de rua é convencido a participar da simulação de roubo a uma mulher e depois é agredido pela equipe do vereador, a defesa sustentou que um dos seguranças agiu em legítima defesa.

Quanto ao vídeo em que Gabriel Monteiro aparece induzindo as falas de uma criança em situação de vulnerabilidade em um shopping center, os advogados alegaram que a responsável pela menina esclareceu que a criança jamais fora exposta a qualquer constrangimento ou situação vexatória.

O relatório será votado no Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio nesta quinta-feira e precisa da maioria absoluta dos votos dos seus membros para ser aprovado. Se o parecer for favorável, ele ainda será encaminhado para votação no plenário da casa. Para cassação, a decisão precisa do apoio de dois terços dos vereadores da Casa.