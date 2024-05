Defesa de motorista de Porsche pede que ele cumpra pena em Tremembé

A defesa de Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche que se envolveu em um acidente fatal no mês passado, quer garantir que ele seja encaminhado ao Centro de Progressão Penitenciária de Tremembé, o “presídio dos famosos”, conhecido por abrigar presos de casos de grande comoção nacional — Robinho, Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos cumprem pena no local. O empresário, réu por homicídio, é considerado foragido da Justiça após ter a prisão decretada na última sexta-feira (3). A Polícia Civil foi até o apartamento dele, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, neste sábado (4), mas não o encontrou.

Jonas Marzagão, advogado de Sastre, justificou que ele não se apresentou no 30º DP por orientação da defesa. A preocupação é com a integridade física do empresário, devido à repercussão do caso na mídia, e por, isso o pedido para que ela cumpra a pena em Tremembé.

Nesta segunda-feira (6), a equipe de Fernando vai encaminhar um despacho ao magistrado, para garantir a segurança do cliente. O empresário deve se entregar amanhã, no primeiro horário, afirmou o advogado João Victor Maciel.

Fernando Sastre de Andrade Filho responde pelos crimes de homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima em razão do acidente que ocorreu no dia 31 de março, quando o acusado dirigia um Porsche na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo.

Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, Sastre ingeriu álcool em dois estabelecimentos antes de dirigir e “optou por assumir o risco” de um eventual acidente, considerando que a namorada e um casal de amigos tentaram dissuadi-lo de pegar o carro. A acusação aponta que o empresário dirigia a 150 km/h na avenida da zona leste de São Paulo.

O acidente levou à morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos. Ele dirigia a Sandero que foi atingida pelo Porsche de Sastre. O amigo de Fernando, que estava no banco de carona, ficou dez dias na UTI, com perda de órgão, indicou ainda a Promotoria.

