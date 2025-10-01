Defesa nacional em xeque: José Múcio alerta para colapso das Forças Armadas por falta de recursos

Notícias do Brasil – O ministro da Defesa, José Múcio, fez um apelo alarmante sobre a situação das Forças Armadas durante uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, realizada nesta terça-feira (30).

Ele expressou sua preocupação com a falta de recursos e a precariedade que a pasta enfrenta na gestão do presidente Lula.

“Embora sejamos o maior país da América Latina, com 52% do PIB da região, não temos os recursos necessários para garantir a eficácia das nossas Forças Armadas,” destacou Múcio.

Ele enfatizou que, apesar das aquisições de equipamentos, a falta de verba impede a compra de peças essenciais.

A situação é crítica: segundo o ministro, as Forças Armadas estão sem dinheiro para combustível e munição, com apenas 30 dias de suprimento disponível. “Isso pode ser suficiente para espantar um inimigo, mas se ele retornar, estaremos sem alternativas,” alertou.

Além disso, Múcio defendeu a importância de fortalecer a indústria de defesa brasileira, que emprega 3 milhões de pessoas em 270 empresas estratégicas.

O ministro sublinhou que Exército, Marinha e Aeronáutica devem ser preservados como instituições de Estado, distantes de influências políticas, para assegurar a defesa e a soberania do país.