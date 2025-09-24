A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Defesa pede revogação de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro

Ex-presidente está em prisão domiciliar por não ter cumprido medidas.

Por Fernanda Pereira

24/09/2025 às 13:33

Ver resumo
Bolsonaro apresenta alteração renal e continua internado, diz boletim médico

Foto: Agência Brasil

Notícias do Brasil – O advogado Paulo Cunha Bueno, um dos responsáveis pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) no processo da trama golpista, divulgou no fim da noite de terça-feira (23), em rede social, que encaminhou pedido de revogação das medidas cautelares contra o seu cliente.

PUBLICIDADE

O pedido se baseia na não inclusão do nome do ex-presidente na denúncia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o jornalista Paulo Figueiredo – neto de João Batista de Oliveira Figueiredo (1918-1999), o último ditador do regime cívico-militar que vigorou no país entre 1964 e 1985.

Para o advogado de Jair Bolsonaro, como ele não foi denunciado juntamente com o filho e o jornalista, “esvazia-se a necessidade de quaisquer medidas cautelares”.

PUBLICIDADE

Na denúncia, o procurador-geral da República acusou o deputado federal e o jornalista de atuarem para evitar a condenação criminal de Jair Bolsonaro, estimulando sanções do governo dos Estados Unidos contra o Brasil e ameaçando “autoridades judiciárias e de outros Poderes com a promessa de que conseguiriam de autoridades norte-americanas sanções dispostas para dificultar e arruinar suas vidas civis.”

Desde a segunda quinzena de julho, o ex-presidente tem de cumprir medidas cautelares como:

o uso de tornozeleira eletrônica;
a permanência em recolhimento domiciliar;
a proibição de acesso a embaixadas e consulados e de manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras;
a proibição de utilização de redes sociais, direta ou indiretamente, inclusive por intermédio de terceiros.
Em 4 de agosto, Bolsonaro foi posto em prisão domiciliar porque violou medidas cautelares anteriores. A determinação não guarda relação com a denúncia oferecida contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo.

PUBLICIDADE

Condenado

O ex-presidente e os demais réus do núcleo central da trama golpista já foram condenados pela 1ª Turma do STF, no último dia 11 de setembro. No caso de Bolsonaro, a pena foi definida em 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Com o veredito definido, a prisão do ex-presidente e seus aliados pode ocorrer ainda neste ano, após a avaliação dos recursos das defesas pela corte.

Leia mais: Eduardo Bolsonaro afirma que será candidato à Presidência em 2026 caso o pai permaneça inelegível

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Manaus

Coronel Rosses comete gafe ao pedir sessão solene para aniversário da Câmara de Manaus com data errada

Requerimento gerou confusão durante sessão na Câmara Municipal de Manaus nesta quarta-feira.

há 18 minutos

Manaus

Vídeo de câmera de segurança flagra momento da colisão entre Amarelinho e caçamba que deixou vários feridos em Manaus

A colisão deixou vários feridos.

há 24 minutos

Brasil

Zambelli reclama de Moraes, mostra foto do filho e chora em depoimento à CCJ

Em agosto, o STF condenou Zambelli a 10 anos de prisão por participação, junto ao hacker Walter Delgatti Neto.

há 31 minutos

Brasil

Ministério da Saúde reforça rede de laboratórios para vigilância de gastroenterites virais

Encontro definiu diretrizes para unificar práticas e elevar a confiabilidade dos diagnósticos.

há 32 minutos

Brasil

Deputados batem boca na Câmara após ministro Fernando Haddad ser chamado de “Taxad”, assista

Caveira acusou Haddad de promover aumento de impostos e chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “descondenado”.

há 44 minutos