Deltan da Lava Jato cai da bicicleta e vira alvo de xingamentos nas redes

O ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) passou por um incidente de bicicleta que resultou em lesões faciais, e suas postagens nas redes sociais sobre o acidente atraíram reações adversas de algumas pessoas, incluindo xingamentos e provocação política.

Dallagnol compartilhou uma foto de seu rosto ferido e perguntou aos seguidores o que eles achavam que havia acontecido. Em seguida, ele explicou que estava levando sua filha para a escola quando caiu da bicicleta, protegendo sua filha no processo.

No entanto, antes de dar detalhes sobre o incidente, a primeira pergunta atraiu reações negativas, que ele usou para provocar seus opositores políticos, afirmando que “essa foi a reação da esquerda”. Ele também criticou as respostas violentas, alegando que mostravam uma falta de valores por parte de seus críticos.

As respostas incluíram xingamentos como “canalha” e “arrombado”, além de comentários como “machucou pouco”. Algumas mensagens mencionaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dallagnol, que é conhecido por seu papel na Operação Lava Jato e por ser crítico do presidente Lula, compartilhou essas mensagens em seu perfil e as atribuiu à “reação da esquerda”.

No entanto, ele também recebeu apoio de simpatizantes bolsonaristas, como a deputada Carla Zambelli e o deputado Nikolas Ferreira.

Além do incidente de bicicleta, Dallagnol enfrentou um revés no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que manteve a cassação de seu mandato com base na Lei da Ficha Limpa. A decisão do TSE confirmou que ele concorreu irregularmente às eleições de 2022 após pedir exoneração da Procuradoria, uma vez que a lei proíbe candidaturas de membros do Ministério Público que tenham pedido exoneração pendente de processos administrativos disciplinares.