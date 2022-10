Denúncia de Damares sobre crimes sexuais contra crianças na ilha de Marajó gera cobranças do MPF ao MMFDH

Redação AM POST

Membros do Ministério Público Federal (MPF) no Pará enviaram ofício ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MDH) nesta segunda-feira (10/10) para solicitar mais informações sobre supostos casos de abuso sexual revelados pela ex-titular da pasta e senadora eleita, Damares Alves (Republicanos), durante culto no último sábado (8/10) em Goiânia (GO).

Damares afirmou que crianças na Ilha de Marajó (PA) são traficadas e têm seus dentes “arrancados pra elas não morderem na hora do sexo oral”, além de só comerem “comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal”.

“Sobre a Ilha de Marajó, todo mundo pergunta: por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó? Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para Ilha do Marajó, e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiana. Vou contar uma coisa pra vocês que agora posso falar: nós temos imagens de crianças brasileiras com 4 anos, 3 anos que quando cruzam as fronteiras são sequestradas” diz Damares no vídeo que viralizou nas redes sociais.

Ainda segundo a senadora eleita, Bolsonaro teria sido alvo de ataques por combater abuso sexual contra as crianças:

“Os seus dentinhos são arrancados pra elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: ‘Nós vamos atrás de todas elas e o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política. É uma guerra espiritual”, completou a ex-ministra.

O órgão solicitou por meio do ofício saber quais as providências foram tomadas pela pasta ao descobrir os casos e se uma denúncia foi feita ao MPF na época.