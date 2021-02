Depois do AM, ES é o estado mais afetado por variante da Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Espírito Santo é, depois do Amazonas, a unidade federativa mais afetada pela variante da Covid-19 identificada em Manaus, conhecida como P1. O estado em que a mutação se originou lidera o ranking com 110 casos confirmados, enquanto a UF capixaba tem 17 infecções computadas.

Os casos do Espírito Santo são todos importados do Amazonas. Paraíba (10), Rio de Janeiro (4), Piauí (1) e Santa Catarina (1) também estão na mesma situação. Já Pará (11), São Paulo (9), Roraima (7) e Ceará (3) identificaram pelo menos uma ocorrência de transmissão local. Os números são do Ministério da Saúde.

Além desses estados, outros 17 países já encontraram a variante conhecida como P1 em viajantes que partiram do Brasil. O primeiro caso da mutação foi identificado no Japão, em pessoas que embarcaram na capital do Amazonas rumo ao país asiático. Isso aconteceu em 10 de janeiro deste ano.

Depois de o Japão ter notificado o Brasil da descoberta da nova variante, um estudo realizado por pesquisadores brasileiros e britânicos apontou que, até novembro, não havia registro da cepa em Manaus. Já nas amostras analisadas em dezembro, a P1 foi encontrada em 52,2% dos casos.

Apesar da alta disseminação ainda no fim do ano passado, o Brasil não conseguiu identificar a nova variante devido ao fato de realizar poucos testes de sequenciamento genético nas amostras que colhe. De acordo com reportagem da BBC, foram apenas 2,4 mil até 26 de janeiro de 2021. No mesmo dia, o país já tinha confirmado 8,9 milhões casos da doença.

Na semana passada, o Ministério da Saúde anunciou ações para fortalecer a vigilância genômica da Covid-19 no Brasil. Na fase piloto, o plano sequencia 1,2 mil amostras da Covid-19 enviadas por todas as unidades da Federação ao longo de 16 semanas. Questionada, a pasta não informou quantos testes de sequenciamento já foram realizados no país.

Médico e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Julival Ribeiro aponta que a melhor estratégia para conter novas variantes da Covid-19 é a imunização em massa da população. “Quanto mais infecta, mais chance de mutar. Por isso, vacinação é premente, além de mais medidas preventivas”, frisou.

O especialista também critica a falta de esforço em torno da imunização por parte das autoridades. “O governo brasileiro está fazendo propaganda que vai testar a vacina nasal para a Covid-19, que está na fase clínica I, em Israel. O melhor é o governo ver o impacto positivo da pós-vacinação para Covid-19 na população de Israel. Devemos aprender a lição que Israel está mostrando ao mundo e adquirir mais vacinas urgentemente para a população brasileira”, pontuou.

