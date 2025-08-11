Deputada acusada de agredir Nikolas Ferreira fica fora de lista de denúncias na Câmara

Notícias do Brasil – Inicialmente apontada como responsável por agredir o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante a retomada do controle do plenário da Câmara, a deputada Camila Jara (PT-MS) não foi incluída na relação de parlamentares cujas denúncias serão analisadas pela Corregedoria. A exclusão, porém, não é definitiva: a inclusão poderá ocorrer caso fotos e vídeos confirmem a agressão.

O corregedor da Casa, deputado Diego Coronel (PSD-BA), conduzirá a apuração, que deve ser concluída até quarta-feira (13). Se as provas indicarem envolvimento, novas denúncias serão formalizadas, e os acusados poderão responder no Conselho de Ética.

A assessoria de Camila Jara nega qualquer agressão, alegando que houve apenas um “empurra-empurra” e que o parlamentar mineiro “pode ter se desequilibrado”.

Apesar de o PL ter anunciado uma representação contra a deputada, o Diário Oficial da Câmara não registrou nenhuma denúncia contra ela, apenas contra 14 parlamentares ligados à base bolsonarista. Entre os denunciados, estão 12 deputados do PL, um do Novo e um do PP.

No sábado (9), a deputada Érika Hilton (PSOL-SP) manifestou apoio público a Jara, afirmando que as acusações têm “evidências frágeis”. Até este domingo (10), Camila Jara não havia se pronunciado nas redes sociais.