Deputada acusada de agredir Nikolas Ferreira fica fora de lista de denúncias na Câmara

Corregedoria ainda pode incluir Camila Jara após análise de imagens do tumulto no plenário.

Por Fernanda Pereira

11/08/2025 às 08:07

Foto: Câmara dos deputados

Notícias do Brasil – Inicialmente apontada como responsável por agredir o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante a retomada do controle do plenário da Câmara, a deputada Camila Jara (PT-MS) não foi incluída na relação de parlamentares cujas denúncias serão analisadas pela Corregedoria. A exclusão, porém, não é definitiva: a inclusão poderá ocorrer caso fotos e vídeos confirmem a agressão.

O corregedor da Casa, deputado Diego Coronel (PSD-BA), conduzirá a apuração, que deve ser concluída até quarta-feira (13). Se as provas indicarem envolvimento, novas denúncias serão formalizadas, e os acusados poderão responder no Conselho de Ética.

A assessoria de Camila Jara nega qualquer agressão, alegando que houve apenas um “empurra-empurra” e que o parlamentar mineiro “pode ter se desequilibrado”.

Leia mais: PL entra com representação na Câmara contra Camila Jara, acusada de agredir Nikolas Ferreira

Apesar de o PL ter anunciado uma representação contra a deputada, o Diário Oficial da Câmara não registrou nenhuma denúncia contra ela, apenas contra 14 parlamentares ligados à base bolsonarista. Entre os denunciados, estão 12 deputados do PL, um do Novo e um do PP.

No sábado (9), a deputada Érika Hilton (PSOL-SP) manifestou apoio público a Jara, afirmando que as acusações têm “evidências frágeis”. Até este domingo (10), Camila Jara não havia se pronunciado nas redes sociais.

