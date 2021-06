Deputada entra armada em helicóptero para “pegar Lázaro Barbosa”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A deputada federal Magda Mofatto (PL-GO) criticou, neste sábado (19.jun), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, na gestão das polícias do estado que trabalham para capturar o assassino em série Lázaro Barbosa, 32 anos, foragido há 12 dias. Ele é acusado de matar quatro membros de uma mesma família no Entorno do Distrito Federal.

O vídeo postado por Magda em suas redes sociais mostra a deputada, armada, em um helicóptero, com vestimenta camuflada; “Te cuida, Lázaro. Se o [governador Ronaldo] Caiado não deu conta de te pegar, eu estou indo aí te pegar. Comandante, rumo para Cocalzinho [cidade em que as buscas são realizadas]”.

A deputada também foi prefeita do município goiano de Caldas Novas, é empresária e apoia a liberação de porte de armas de fogo para toda a população. Foi relatora do caso Daniel Silveira (PSL-RJ) — deputado federal preso após ameaçar o Supremo Tribunal Federal (STF) — em fevereiro deste ano. Magda apresentou parecer favorável à manutenção da prisão do congressista.

Horas depois, em outro vídeo, ela explicou a “politização” da busca por Lázaro: “o Governo [de Goiás] usou de sua influência na mídia para dizer que eu estava criticando a polícia. É o contrário. Estou criticando como o governador trata a polícia. Falta tudo aos policiais que estão na operação, desde alimentação até hospedagem. Essa é a minha mensagem ao governador @ronaldocaiado [Ronaldo Caiado]”, concluiu.

