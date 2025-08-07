A notícia que atravessa o Brasil!

Deputada Júlia Zanatta diz que se sua filha estivesse “fazendo transição de gênero” petistas não teriam acionado Conselho Tutelar

Zanatta apareceu no plenário da Câmara dos Deputados com uma criança no colo durante as manifestações pró-Bolsonaro.

Por Natan AMPOST

07/08/2025 às 18:03

Notícias do Brasil – A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) reagiu com veemência às críticas que recebeu após levar sua filha de apenas quatro meses ao plenário da Câmara dos Deputados durante manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, realizadas na última quarta-feira (6), em Brasília. A polêmica aumentou quando o deputado Reimont (PT-RJ) acionou o Conselho Tutelar contra a parlamentar, alegando exposição indevida da criança, o que motivou uma resposta contundente de Zanatta nesta quinta-feira (7).

“São hipócritas. Se a minha filha estivesse em parada gay ou fazendo transição de gênero, tenho certeza que não chamariam o Conselho Tutelar”, disparou a deputada em coletiva à imprensa. Para ela, o ataque não é sobre cuidados com a criança, mas uma perseguição política por ela ser “mãe conservadora e deputada de direita”.

Júlia Zanatta gerou controvérsia ao gravar um vídeo ontem (6) sentada na cadeira da presidência da Câmara com sua filha no colo, chamando a bebê de “escudo humano”. A imagem viralizou nas redes sociais, gerando tanto apoio quanto críticas, especialmente por ela ter usado o termo em um contexto político carregado.

Em sua defesa, a deputada afirmou que o gesto foi simbólico e criticou a oposição por tentar transformar o episódio em um escândalo. “Eles sim estão usando a minha filha como escudo político. Eu não. Estou exercendo a minha maternidade e meu mandato de deputada federal”, afirmou.

Ela também apontou uma suposta hipocrisia por parte de parlamentares de esquerda, que, segundo ela, também levam seus filhos ao plenário, mas não são alvo do mesmo tipo de reação. “Essas mesmas deputadas que me atacam levam seus filhos para o plenário”, disse.

