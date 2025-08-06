Deputada Julia Zanatta leva filha de 4 meses à Câmara, senta na cadeira da Presidência e desafia Motta a tirá-la de lá

Notícias do Brasil – A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) antecipou o fim de sua licença-maternidade e levou a filha de apenas 4 meses a Brasília para participar da mobilização da oposição na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (6). A ação dos parlamentares teve como objetivo obstruir a pauta do plenário em protesto contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Zanatta, uma das vozes mais ativas da bancada conservadora, publicou em suas redes sociais um vídeo onde aparece com a filha sentada na cadeira da Presidência da Câmara. “Estamos na cadeira da Presidência aqui da Câmara dos Deputados. Estamos aqui, não vamos sair. E é isso. Obstruímos tudo hoje na Câmara dos Deputados, a oposição está de parabéns! E eu cheguei faz pouco e já estou aqui também. Imagina eu e a Olívia decidindo o que ia pra pauta… ia só defesa da vida, armamento civil, anistia, prisão pra bandido, isso aí”, disse a parlamentar.

ÚLTIMA HORA: Bebê da Deputada Júlia Zanatta está impedindo a Polícia Legislativa de desocupar o plenário. "Não vamos sair" pic.twitter.com/rrk9e6bmzD — Primeiro Front (@PrimeiroFront) August 7, 2025

A imagem da deputada com a filha nos braços em meio ao protesto causou grande repercussão nas redes. Para aliados, o gesto simbolizou resistência e o fortalecimento da pauta conservadora mesmo em meio à crise institucional. Já para críticos, a atitude foi vista como um ato político com tom populista que expôs a criança a um ambiente de conflito político.

A presença de Julia e outros deputados bolsonaristas na Mesa Diretora fez parte de uma estratégia de obstrução das sessões deliberativas. O movimento foi articulado por parlamentares do PL, Novo e outros partidos de oposição como resposta à decisão do STF que impôs medidas restritivas a Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de uso de redes sociais.

Antes de embarcar para Brasília, Zanatta publicou um desabafo em sua conta pessoal: “Olívia vai conhecer Brasília em meio a um turbilhão de revolta e ao mesmo tempo de esperança. Precisamos dizer basta aos desmandos de um homem que não tem limites e que hoje é considerado violador de direitos humanos”.

Julia Zanatta, que teve a filha no início de abril, optou por retornar às atividades legislativas antes do previsto. Ela integra a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Armamento Civil e é uma das apoiadoras mais próximas do ex-presidente Bolsonaro.

A obstrução realizada pela oposição acabou forçando o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a remarcar a sessão deliberativa, acirrando ainda mais os ânimos no Congresso em um momento de forte tensão entre Legislativo e Judiciário.