A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Deputada Julia Zanatta leva filha de 4 meses à Câmara, senta na cadeira da Presidência e desafia Motta a tirá-la de lá

A presença de Julia e outros deputados bolsonaristas na Mesa Diretora fez parte de uma estratégia de obstrução das sessões deliberativas.

Por Natan AMPOST

06/08/2025 às 21:00 - Atualizado em 06/08/2025 às 22:09

Notícias do Brasil – A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) antecipou o fim de sua licença-maternidade e levou a filha de apenas 4 meses a Brasília para participar da mobilização da oposição na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (6). A ação dos parlamentares teve como objetivo obstruir a pauta do plenário em protesto contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

PUBLICIDADE

Zanatta, uma das vozes mais ativas da bancada conservadora, publicou em suas redes sociais um vídeo onde aparece com a filha sentada na cadeira da Presidência da Câmara. “Estamos na cadeira da Presidência aqui da Câmara dos Deputados. Estamos aqui, não vamos sair. E é isso. Obstruímos tudo hoje na Câmara dos Deputados, a oposição está de parabéns! E eu cheguei faz pouco e já estou aqui também. Imagina eu e a Olívia decidindo o que ia pra pauta… ia só defesa da vida, armamento civil, anistia, prisão pra bandido, isso aí”, disse a parlamentar.

PUBLICIDADE

A imagem da deputada com a filha nos braços em meio ao protesto causou grande repercussão nas redes. Para aliados, o gesto simbolizou resistência e o fortalecimento da pauta conservadora mesmo em meio à crise institucional. Já para críticos, a atitude foi vista como um ato político com tom populista que expôs a criança a um ambiente de conflito político.

Leia também: Milagre da Magnitsky: Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de filhos e outros familiares em prisão domiciliar

A presença de Julia e outros deputados bolsonaristas na Mesa Diretora fez parte de uma estratégia de obstrução das sessões deliberativas. O movimento foi articulado por parlamentares do PL, Novo e outros partidos de oposição como resposta à decisão do STF que impôs medidas restritivas a Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de uso de redes sociais.

PUBLICIDADE

Antes de embarcar para Brasília, Zanatta publicou um desabafo em sua conta pessoal: “Olívia vai conhecer Brasília em meio a um turbilhão de revolta e ao mesmo tempo de esperança. Precisamos dizer basta aos desmandos de um homem que não tem limites e que hoje é considerado violador de direitos humanos”.

Julia Zanatta, que teve a filha no início de abril, optou por retornar às atividades legislativas antes do previsto. Ela integra a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Armamento Civil e é uma das apoiadoras mais próximas do ex-presidente Bolsonaro.

A obstrução realizada pela oposição acabou forçando o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a remarcar a sessão deliberativa, acirrando ainda mais os ânimos no Congresso em um momento de forte tensão entre Legislativo e Judiciário.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Manaus

Acidente entre carretas causa lentidão no Porto do Chibatão em Manaus

A situação provocou lentidão no trânsito da região, que já é conhecida pelo intenso fluxo de veículos pesados.

há 57 minutos

Amazonas

Prefeita Áurea Marques denuncia desvio milionário da saúde em Eirunepé durante gestão de Raylan Barroso

Segundo denúncia foram desviados quase R$3 milhões oriundo de emendas parlamentares de um senador e um deputado.

há 1 hora

Manaus

Letícia, grávida ferida em incêndio em Manaus, segue internada em estado estável

Letícia sofreu queimaduras em 44% do corpo e passou por cirurgia.

há 1 hora

Manaus

Wilson Lima acompanha ações no combate ao maior incêndio industrial da história de Manaus

Mais de 200 militares e 26 viaturas atuam na ocorrência.

há 2 horas

Brasil

Oposição resiste, mas Hugo Motta consegue abrir sessão da Câmara após tensão e ameaça de suspensão

Em meio a um cenário de alta tensão política, o presidente da Câmara conseguiu abrir a sessão plenária.

há 2 horas