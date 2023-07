Deputado e ex-presidente de Assembleia Legislativa batem boca em pizzaria; assista

Nesta terça-feira (4), um vídeo divulgado nas redes sociais capturou um momento de troca de ofensas entre Jalser Renier, ex-presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, e o deputado estadual Jorge Everton.

Segundo relatos de testemunhas presentes no local, o ex-deputado teria arremessado uma cadeira em direção a Jorge.

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o deputado Jorge Everton envolvido em uma discussão acalorada com o ex-deputado, que posteriormente entra em um veículo e deixa o local.

Logo após a divulgação dos vídeos nas redes sociais, Jalser fez uma transmissão ao vivo desafiando o deputado para um novo confronto, mas em um restaurante diferente.

“Eu estava na pizzaria, sentado, e ele [Jorge] já veio me provocando com os olhos e eu retribuí. […] Então eu peguei uma cadeira e joguei nele, e ele veio e jogou outra cadeira em cima de mim, e a confusão começou. Não me arrependo de absolutamente nada que fiz contra esse indivíduo. E todas as vezes que eu o encontrar em qualquer lugar público, acontecerá o mesmo incidente. Em todos os lugares, seja ele qual for, ele e o [Soldado] Sampaio. Eu não aceito, até hoje, as consequências e os atos que foram praticados contra mim e minha família. E continuo rogando à justiça que traga à tona o mais rápido possível o caso de Romano dos Anjos”, afirmou o ex-presidente.

“Amanhã estarei no Picanha Grill, vou jantar, e se quiser, pode aparecer. Não preciso de seguranças para me acompanhar, apareça se tiver coragem”, desafiou Jalser, chamando Jorge Everton de “menina”.

Deputado estadual e ex-presidente da Assembleia batem boca em pizzaria

Redação AM POST