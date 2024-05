Deputado Eduardo Bolsonaro destina R$ 1 Milhão em emendas em favor do RS

Em um gesto de solidariedade diante do desastre climático que assola o Rio Grande do Sul, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) declarou sua intenção de destinar integralmente o montante de R$ 1 milhão de suas emendas parlamentares individuais para auxiliar os municípios afetados pelas inundações no estado.

O anúncio foi feito pelo parlamentar, que representa o estado de São Paulo na Câmara dos Deputados, através de uma publicação em suas redes sociais. Eduardo Bolsonaro enfatizou que sua decisão visa apoiar os esforços de reconstrução e socorro às comunidades mais impactadas pelo desastre, que já é considerado o mais grave na história recente do Rio Grande do Sul.

PUBLICIDADE

Segundo informações divulgadas, o deputado já havia se comprometido anteriormente com uma quantia de R$ 500 mil em conjunto com outros parlamentares, incluindo aqueles que não representam o Rio Grande do Sul.

Ao explicar sua decisão de destinar recursos de suas emendas para uma região pela qual não foi eleito, Eduardo Bolsonaro ressaltou a importância do apoio mútuo entre os estados e a compreensão de seus eleitores paulistas diante da situação emergencial enfrentada pelos gaúchos.

“Destinarei R$ 1 milhão para a reconstrução do RS. Meus eleitores paulistas, solidários que são, entenderão”, escreveu o deputado em sua publicação nas redes sociais.

PUBLICIDADE

Redação AM POST