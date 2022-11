Deputado federal eleito, Nikolas Ferreira recupera conta no Instagram

Redação AM POST

Após ter sido suspensa por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a conta no Instagram do deputado federal eleito com mais votos nas eleições de 2022, Nikolas Ferreira (PL-MG) foi desbloqueada na noite de sábado (5).

Nikolas Ferreira publicou uma foto do presidente Jair Bolsonaro na retomada da conta. “Oi, testando”, escreveu na legenda da imagem. Contudo, ainda persiste a suspensão aplicada ao parlamentar no Twitter. Conforme Oeste noticiou, a censura ocorreu nas duas plataformas.

Antes de ter a conta do Instagram censurada, Nikolas Ferreira conseguiu publicar um comunicado que recebeu do Twitter sobre a suspensão. “Nós estamos aqui para lhe informar que a sua conta no Twitter é objeto de ordem judicial que determinou a sua suspensão integral, no âmbito da Petição Cível, em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral”, informa um print feito pelo parlamentar. “Nós não podemos fornecer informações adicionais sobre o processo, nem dar conselho legal, mas você pode entrar em contato com um advogado para esse fim.”

Além disso, por meio do Facebook, ele informou que o banimento foi aplicado depois dele pedir a investigação de possíveis fraudes nas eleições de 2022. “Tive minhas redes sociais derrubadas por pedir ao TSE que analisasse denúncias eleitorais”, escreveu. “Em nenhum momento afirmei, somente pedi para averiguar. É uma das funções do Tribunal. O que passar disso é narrativa da esquerda.”

