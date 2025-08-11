Deputado federal pede prisão preventiva do influenciador Hytalo Santos

Notícias do Brasil – O Ministério Público foi oficialmente acionado para apurar denúncias graves contra o influenciador digital Hytalo Santos. O pedido partiu do deputado federal Reimont (PT-RJ), que preside a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados. A solicitação foi protocolada nesta segunda-feira (11) e busca a abertura imediata de inquérito criminal.

PUBLICIDADE

As acusações ganharam repercussão nacional depois que o youtuber Felca publicou alertas sobre a suposta “adultização” e possível exploração sexual de crianças e adolescentes nos conteúdos de Hytalo. Segundo Reimont, há indícios de que as imagens expostas em vídeos possam caracterizar crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O documento entregue ao MP pede que a apuração seja conduzida com urgência, incluindo a análise da necessidade de prisão preventiva do investigado, caso seja identificado risco de continuidade das práticas. O parlamentar também recomendou que as autoridades ampliem o escopo das investigações para identificar outros influenciadores que possam estar envolvidos em condutas semelhantes.

PUBLICIDADE

Leia também: Motorista perde controle e carreta desgovernada invade casa no bairro Cidade Nova em Manaus

Hytalo Santos, que soma milhares de seguidores, nega as acusações. Em sua defesa, afirma que parte do conteúdo foi gravada com o consentimento dos responsáveis pelas jovens e que algumas delas seriam legalmente emancipadas. Apesar da justificativa, o caso levantou forte debate nas redes sociais sobre os limites da exposição de menores na internet e a responsabilidade de criadores de conteúdo.

Como medida cautelar, os perfis de Hytalo e de Kamylinha — adolescente que aparecia com frequência em suas publicações — foram retirados do ar. A retirada aconteceu enquanto a apuração segue sob sigilo, o que impede a divulgação de detalhes sobre as provas já reunidas.