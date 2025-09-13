Deputado Nikolas elogia demissão de sobrinho de Kalil após post ofensivo sobre Charlie Kirk

Notícias do Brasil – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comemorou publicamente, neste sábado (13/9), a demissão de Luís Otávio Kalil, sobrinho do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, por ter festejado a morte do ativista norte-americano Charlie Kirk em redes sociais. O funcionário da Arena RM foi desligado após postagem ofensiva que dizia: “Menos um genocida fascista, já vai é tarde”, em referência a Kirk.

Nikolas destacou o episódio como “espetacular posicionamento” da empresa e anunciou uma campanha nacional para pressionar empresas a demitirem funcionários que celebrem mortes ou façam postagens similares.

A Arena RM, por sua vez, em nota, afirmou que as opiniões de Luís Otávio eram pessoais e não representavam os valores institucionais, mas confirmou que houve desligamento em razão da gravidade do ocorrido.

Em sua postagem no X (antigo Twitter), Nikolas publicou o print do comentário ofensivo. Mesmo com a remoção, o deputado ressaltou que “o registro permanece e é eterno”, questionando se o ex-funcionário “arrependeu-se” ou apenas “temeu as consequências”.