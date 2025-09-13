A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Deputado Nikolas elogia demissão de sobrinho de Kalil após post ofensivo sobre Charlie Kirk

A Arena RM, por sua vez, em nota, afirmou que as opiniões de Luís Otávio eram pessoais e não representavam os valores institucionais.

Por Jonas Souza

13/09/2025 às 21:18

Ver resumo

Notícias do Brasil  – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comemorou publicamente, neste sábado (13/9), a demissão de Luís Otávio Kalil, sobrinho do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, por ter festejado a morte do ativista norte-americano Charlie Kirk em redes sociais. O funcionário da Arena RM foi desligado após postagem ofensiva que dizia: “Menos um genocida fascista, já vai é tarde”, em referência a Kirk.

PUBLICIDADE

Leia mais: Isabelle Nogueira é detonada após postar foto com ministra de Lula: “vendida” 

Nikolas destacou o episódio como “espetacular posicionamento” da empresa e anunciou uma campanha nacional para pressionar empresas a demitirem funcionários que celebrem mortes ou façam postagens similares.

PUBLICIDADE

A Arena RM, por sua vez, em nota, afirmou que as opiniões de Luís Otávio eram pessoais e não representavam os valores institucionais, mas confirmou que houve desligamento em razão da gravidade do ocorrido.

Em sua postagem no X (antigo Twitter), Nikolas publicou o print do comentário ofensivo. Mesmo com a remoção, o deputado ressaltou que “o registro permanece e é eterno”, questionando se o ex-funcionário “arrependeu-se” ou apenas “temeu as consequências”.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Após quase 50 anos, corpo do pianista brasileiro Tenório Jr. é identificado na Argentina

Tenório Jr. desapareceu em 18 de março de 1976, véspera do golpe militar na Argentina.

há 48 minutos

Brasil

Travesti é morta a facadas dentro de cinema no Centro do Recife

Amigos próximos relataram que Raquelly não tinha passagens pela polícia e, no momento do crime, era aguardada por colegas.

há 1 hora

Mundo

Venezuela inicia treinamento militar de civis

O vice-presidente do Setor de Defesa e Soberania, general Vladimir Padrino López, afirmou que o exercício representa uma nova fase para o país.

há 2 horas

Mundo

Maduro convoca reservistas e civis para treinamento militar em resposta a manobras dos EUA

A convocação foi anunciada em transmissão pela televisão estatal.

há 2 horas

Pará

PF apreende 92 kg de cocaína em navio com gado rumo ao Oriente Médio no Pará

Durante a fiscalização, os policiais federais encontraram dois volumes suspeitos na caixa de mar da embarcação.

há 2 horas