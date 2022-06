Deputado Pablo prepara reunião para discutir maus tratos a animais em competições esportivas

Redação AM POST

O combate aos maus tratos a animais que participam em competições esportivas será discutido nesta terça-feira (07-06), em Brasília, pela comissão de Esporte da Câmara dos Deputados.

O presidente de comissão, deputado federal Delegado Pablo (UB-AM), vai reunir órgãos de defesa dos animais, além de instituições desportivas, criadores e atletas, para discutir propostas que serão transformadas em projetos lei.

No Brasil existem várias tipos de esporte com uso de animais, como corridas de cavalos e cachorros, rodeios, vaquejadas, hipismo e falcoaria (com uso de aves de rapina), entre outros.

O debate acontece a partir do meio-dia (horário de Manaus), com transmissão ao vivo na Internet, pelo e-Democracia (https://edemocracia.camara.leg.br).

Delegado Pablo explica que existem várias denúncias sobre abusos e maus tratos de animais em competições esportivas, por isso a comissão que ouvir instituições ligadas aos esportes para o aprimoramento das leis.

Entre os convidados para a reunião estão o presidente do Instituto SOS Pets, Amauri Gomes dos Santos, além de representantes da União Internacional Protetora dos Animais, do projeto Esperança Animal e do Conselho Federal de Medicina Veterinária.

“Queremos aperfeiçoar as leis em defesa dos animais usados em práticas desportivas. Nossa missão é cuidar dos animais, sem deixar de lado a tradição esportiva”, afirmou Pablo.