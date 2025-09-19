A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Deputado visita Bolsonaro e alerta: “O risco de morte é iminente”

Sanderson saiu preocupado com a saúde do ex-presidente.

Por Fernanda Pereira

19/09/2025 às 11:54

Ver resumo

Foto: Divulgação

Notícias do Brasil – O deputado federal Sanderson (PL-RS) visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira (18) e ficou preocupado com o estado de saúde do líder político da direita. Segundo ele, que é vice-líder da oposição na Câmara, há risco iminente de morte.

PUBLICIDADE

” O risco de morte é iminente. Pelo que eu vi aqui, um homem de 70 anos, está totalmente debilitado física e mentalmente “, disse o deputado.

Sanderson declarou que não sabia que o político estava nessas condições.

PUBLICIDADE

” Eu estive ali por duas horas e ele vomitou duas vezes. Essa questão do câncer de pele abalou bastante ele “, completou.

O deputado declarou ainda que o líder da direita vai passar por novos exames e fará mais uma biópsia.

” Eu saio daqui agora bastante preocupado “, afirmou.

PUBLICIDADE

Leia mais: Relator da anistia já classificou Bolsonaro como “maluco” e defendeu impeachment

Bolsonaro foi hospitalizado nesta terça-feira (16) com quadro de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e pré-síncope. Ele foi atendido no Hospital DF Star, em Brasília, onde apresentou melhora após hidratação e medicação endovenosa.

O boletim médico desta quarta (17), dia da alta hospitalar, informou também que exames apontaram carcinoma de células escamosas “in situ” em duas das oito lesões cutâneas já retiradas, o que exige acompanhamento clínico e reavaliação periódica.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Manaus

Motociclista fica gravemente ferido em acidente na Pista da Raquete em Manaus

Vítima, que se dirigia ao trabalho no Distrito Industrial, sofreu ferimentos graves e foi hospitalizada.

há 1 minuto

Brasil

Janja prioriza viagens internacionais e acumula 145 dias fora do Brasil

Nos últimos três anos, Janja viajou a 35 países em 33 missões, sendo oito apenas em 2025.

há 10 minutos

Polícia

Traficante mandou matar ‘Chefinho Cell’ após descobrir caso do empresário com sua mulher em Manaus, diz polícia

Suspeitos são ligados a facção e têm histórico violento; Motivação do crime pode estar relacionada a ciúmes e tráfico de drogas.

há 44 minutos

Amazonas

Empresa que já recebeu milhões da prefeitura de Itacoatiara é beneficiada com novos contratos

A Distribuidora Menezes Ltda, que tem nome fantasia de DM Supermercados, é uma das mais conhecidas da cidade.

há 46 minutos

Brasil

CPMI do INSS deve convocar filho de Lewandowski para esclarecer suspeitas de fraude

Advogado Enrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça, foi contratado por entidades investigadas e poderá detalhar atuação.

há 58 minutos