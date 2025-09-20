A notícia que atravessa o Brasil!

Deputados contestam recomendação de suspensão de mandatos na Câmara

Zé Trovão e Marcel van Hattem criticam parecer da Corregedoria e alegam perseguição política.

Por Fernanda Pereira

20/09/2025 às 12:39

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – A recomendação da Corregedoria da Câmara dos Deputados para suspender por 30 dias os mandatos de Zé Trovão (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS) provocou reação imediata dos parlamentares.

Em suas redes sociais, Zé Trovão minimizou a medida e afirmou que a punição é consequência de sua participação em uma barreira humana em defesa da anistia. “Trinta dias não são nada. Faria mil vezes se fosse preciso”, declarou.

Já Marcel van Hattem classificou a decisão como descabida. Para ele, a suspensão representa perseguição contra parlamentares de direita. “Defender a anistia humanitária e o fim do foro privilegiado não pode ser motivo de punição. A obstrução é um recurso legítimo amparado pela imunidade parlamentar”, disse.

Embora a Corregedoria tenha sugerido as suspensões, a palavra final cabe ao Conselho de Ética, que ainda avaliará o caso. O relatório também recomenda 90 dias de afastamento para Marcos Pollon (PL-MS), acusado de declarações ofensivas à presidência da Casa, além de advertências escritas a Bia Kicis (PL-DF), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Caroline de Toni (PL-SC).

