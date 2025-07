Deputados deixam acampamento no STF após ordem de Moraes e ameaça de prisão

Notícias de política – Os deputados federais Hélio Lopes (PL-RJ) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO) deixaram, na madrugada desta sexta-feira (26), o acampamento improvisado montado em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). A saída ocorreu após decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu a permanência de manifestantes no local e autorizou medidas legais contra os parlamentares em caso de descumprimento.

Os dois deputados bolsonaristas estavam acampados desde quarta-feira (24) na Praça dos Três Poderes, com barracas, cadeiras de praia, bandeiras do Brasil e cartazes com frases como “Deus, Pátria, Família e Liberdade”. O ato foi uma forma de protesto contra decisões do STF, incluindo a condenação de manifestantes envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.

PUBLICIDADE

O ministro Alexandre de Moraes determinou, ainda na quinta-feira (25), que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal removesse o acampamento imediatamente. Ele também autorizou o uso de força policial, caso necessário, e o encaminhamento do caso à Procuradoria-Geral da República (PGR) para avaliar possível responsabilidade criminal dos deputados, com base no artigo 359-L do Código Penal, que trata de incitação à animosidade entre os poderes da República.

Leia mais: TCU investiga governo Lula por renovar contratos com empresa proibida por fraude

Em vídeos divulgados nas redes sociais, Hélio Lopes chegou a afirmar que “não sairia dali” e que a ação era pacífica. Ele e Chrisóstomo também circularam pelo Congresso com esparadrapos na boca, como gesto simbólico de protesto contra supostos abusos do STF. No entanto, diante da possibilidade de prisão, os parlamentares desmontaram o acampamento e deixaram o local antes do amanhecer.