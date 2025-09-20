A notícia que atravessa o Brasil!

Deputados se arrependem de apoiar PEC da Blindagem e fazem retratações públicas

Parlamentares de partidos da base e da oposição alegam pressão e medo de retaliações para justificar votos favoráveis.

Por Fernanda Pereira

20/09/2025 às 12:23

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Quatro deputados federais usaram as redes sociais nesta sexta-feira (19) para pedir desculpas por terem votado a favor da chamada PEC da Blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados com 344 votos favoráveis e 133 contrários. A proposta, que amplia o foro privilegiado e restringe investigações contra parlamentares, agora será analisada pelo Senado.

Entre os arrependidos estão nomes do PT — partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva — e de siglas que cogitam se afastar da base governista, como União Brasil e PP.

O líder do PSB na Câmara, Pedro Campos (PE), admitiu que errou ao apoiar o texto. Segundo ele, a bancada avaliou que, ao negociar pontos da PEC, poderia evitar a aprovação de uma anistia mais ampla e ainda garantir a votação de projetos importantes, como a tarifa social de energia e mudanças no Imposto de Renda. Campos, no entanto, criticou a inclusão do voto secreto em uma emenda posterior, classificando a manobra como um retrocesso.

Merlong Solano (PT-PI) também se desculpou e afirmou que a decisão foi tomada para preservar a relação entre o PT e a presidência da Câmara, exercida por Hugo Motta (Republicanos-PB).

Já a deputada Silvye Alves (União-GO) relatou que chegou a votar contra a PEC, mas voltou atrás após receber ligações de figuras influentes do Congresso. Ela disse ter mudado de posição por “medo de retaliações” e classificou sua escolha como um ato de covardia.

Thiago de Joaldo (PP-SE) foi outro a se retratar, afirmando que a Câmara “errou na mão” ao aprovar a proposta. O parlamentar prometeu trabalhar para que o Senado rejeite a medida.

Apelidada por críticos de “PEC da Bandidagem”, a proposta prevê que o Supremo Tribunal Federal (STF) não possa abrir processos contra parlamentares sem aval do Congresso, além de restringir prisões e investigações.

