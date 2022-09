Descaso: Mulher descobre que passou por laqueadura sem autorização após tentar engravidar

Redação AM POST*

Uma mulher identificada como Silvane Alves, descobriu recentemente que passou por uma laqueadura sem o seu consentimento durante o parto do primeiro filho, em 2021. Ela descobriu que algo estava errado após várias tentativas de engravidar.

De acordo com seus relatos, nem ela nem o seu marido, Fábio Rodrigues, deram autorização para que o procedimento tivesse sido feito. O fato aconteceu no Hospital Municipal de Ji-Paraná, no Estado de Rondônia.

O casal informou em entrevista que a paciente gostaria de ter tido seu primeiro filho em parto normal, porém, por algum mistério o médico responsável por Silvane decidiu que o procedimento ia ser cesariana.

Após o nascimento do bebê, o médico fez o procedimento de laqueadura na paciente sem que houvesse autorização. Após descobrir o descaso, o casal registrou denúncias na Polícia Civil, no Ministério Público de Rondônia (MP-RO) e no Conselho Regional de Medicina (Cremero).

“Do nada, depois da cesariana, ele veio no corredor e gritou, sem nunca ter me visto: ‘vou laquear sua esposa’. Eu achei que era brincadeira, porque a gente não foi lá pra fazer laqueadura, a gente foi pra fazer o parto”, diz Fábio.

Quando o casal resolveu ter o segundo filho, o caso foi descoberto. Eles também dizem que iniciaram uma ação na Justiça de Rondônia pedindo R$ 60 mil de indenização por danos morais.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná confirmou que a maternidade foi procurada pelo Ministério Público. Segundo a pasta, o médico informou que Silvane apresentou quadro de pré-eclâmpsia grave, portanto a cesariana e a laqueadura teriam sido feitas “em decorrência dos riscos maternos e para o nascituro”.

*Com informações de G1