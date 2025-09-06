A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Desembargador acusado de venda de sentenças ganha mais de R$ 120 mil por mês mesmo afastado

O magistrado foi denunciado em junho passado pela PGR por advocacia administrativa, associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.

06/09/2025 às 05:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – O desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), recebeu R$ 2 milhões em salários desde que foi afastado do cargo, em junho de 2024, por suspeita de vender decisões judiciais.

O advogado Átila Machado, que representa Ivo, disse que em quase 40 anos de carreira o magistrado “nunca tirou férias”. “Esses valores são referentes aos subsídios e às verbas indenizatórias devidas” (leia ao final do texto a íntegra da nota de Átila Machado).

O magistrado perdeu o acesso a seu gabinete na 1.ª Câmara Criminal do TJ, da qual era presidente, quando a Operação Churrascada foi deflagrada. Ele foi denunciado em junho passado pela Procuradoria Geral da República (PGR) por advocacia administrativa, associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa nega que ele tenha envolvimento nos crimes e alega que pessoas próximas negociaram decisões sem o seu conhecimento.

Leia mais: “Absurdo que tem que ter fim”, diz ministro Mauro Campbell sobre aposentadoria compulsória de juízes

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, mantê-lo afastado das funções até o julgamento sobre o recebimento ou não da denúncia da PGR. O magistrado mantém direito aos vencimentos.

Mesmo fora das funções – portanto, sem produzir uma única sentença em todo o período de seu afastamento – Ivo de Almeida recebeu R$ 2 milhões em remuneração bruta. Com os descontos, o montante foi de quase R$ 1,6 milhão, entre julho de 2024 e julho de 2025. A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pelo Estadão após pesquisa junto ao Portal da Transparência do Tribunal de Justiça. Os dados de agosto ainda não estão disponíveis.

PUBLICIDADE

Em todos esses meses, a remuneração do desembargador ultrapassou o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), atualmente em R$ 46.366,19 brutos, que segundo a Constituição deveria servir como teto para a remuneração salarial de todos os funcionários públicos.

Veja quanto o desembargador Ivo de Almeida recebeu desde que foi afastado:

Julho de 2024: R$ 99.776,48 brutos ou R$ 70.105,42 líquidos;

Agosto de 2024: R$ 99.776,48 brutos ou R$ 70.105,42 líquidos;

Setembro de 2024: R$ 119.776,48 brutos ou R$ 90.105,42 líquidos;

Outubro de 2024: R$ 124.776,48 brutos ou R$ 95.105,42 líquidos;

PUBLICIDADE

Novembro de 2024: R$ 124.776,48 brutos ou R$ 95.105,42 líquidos;

Dezembro de 2024: R$ 277.595,31 brutos ou R$ 198.824,02 líquidos;

Janeiro de 2025: R$ 173764,38 brutos ou R$ 144.102,09 líquidos;

Fevereiro de 2025: R$ 162408,60 brutos ou R$ 131.174,31 líquidos;

Março de 2025: R$ 199.042,20 brutos ou R$ 164.357,40 líquidos;

Abril de 2025: R$ 172.408,60 brutos ou R$ 141.187,04 líquidos;

PUBLICIDADE

Maio de 2025: R$ 182.408,60 brutos ou R$ 151.187,04 líquidos;

Junho de 2025: R$ 152.408,60 brutos ou R$ 121.187,04 líquidos;

Julho de 2025: R$ 152.408,60 brutos ou R$ 121.187,04 líquidos.

Os contracheques foram inflados por verbas complementares, como “direitos pessoais” (adicional por tempo de serviço e outros benefícios que não são fixos), indenizações (como auxílios para transporte, alimentação, moradia e saúde) e “direitos eventuais” (13.º, reembolso por férias atrasadas e serviços extraordinários prestados).

Esses extras não entram no cálculo do teto remuneratório, o que abre caminho para os chamados “supersalários”. Esses auxílios também não sofrem incidência de imposto de renda sob justificativa de que são verbas indenizatórias.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO ÁTILA MACHADO, QUE REPRESENTA O DESEMBARGADOR

PUBLICIDADE

A Polícia Federal deflagrou a Operação Churrascada com enorme estardalhaço, tendo como principais hipóteses investigativas a suposta venda de decisões em sede de plantão, ter o desembargador beneficiado uma pessoa ligada a uma organização criminosa pelo valor de R$ 1 milhão de reais e a aventada prática de “rachinha” entre servidores públicos em favor do desembargador.

Depois de ouvir mais de uma dezena de pessoas, periciar todos os celulares dos investigados, analisar as contas bancárias e estudar as evoluções patrimoniais, o Ministério Público Federal concluiu o óbvio: as principais linhas investigativas nunca ocorreram.

Nesse sentido, apurou-se que em 10 anos atuando nos plantões do TJ, nunca houve qualquer decisão suspeita proferida pelo Desembargador. E com relação ao benefício a pessoa ligada a organização criminosa e a “rachadinha”, recentemente, a PGR requereu o arquivamento das investigações sobre tais fatos.

É verdade, todavia, que o MPF ofereceu denúncia relacionado a fatos laterais. Entretanto, a defesa tem plena certeza que a acusação será rechaçada e a inocência do desembargador Ivo de Almeida restará sobejamente provada ao fim do processo.

As recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça que arquivaram a acusação da “rachadinha” e o suposto favorecimento a um senhor ligado a uma organização criminosa, reestabelecem a verdade sobre a vida íntegra e proba do desembargador Ivo de Almeida.

Mas não só, tudo isso mostra que a Polícia Federal partiu de uma premissa falsa: que um ex-amigo – falecido em abril/2019, vítima de câncer – do desembargador tivesse algum tipo de influência sobre suas decisões. Contudo, o próprio filho desse ex-amigo foi ouvido e falou para Polícia Federal que seu pai vendia ilusões, sem que o desembargador tivesse conhecimento ou qualquer benefício.

O desembargador Ivo de Almeida ingressou na carreira em 1987 e, nesses quase 40 anos de Magistratura, nunca tirou férias. Portanto, esses valores são referentes aos subsídios e as verbas indenizatórias devidas.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Simone Mendes causa climão ao exibir bandeira do Pará durante comemoração da independência do Amazonas

Cantora incluiu hit paraense no repertório durante evento que celebrava data histórica do Amazonas

há 35 minutos

Polícia

Jovem desaparecido em Iranduba é encontrado morto em possível emboscada por causa de ex

Mateus Ferreira, de 25 anos, havia sumido no domingo e foi achado com marcas de tiros e tortura.

há 59 minutos

Polícia

Perseguição policial termina em acidente e casal ferido em Manaus

Motociclista ignorou ordem de parada e colidiu com carro na zona sul da capital.

há 1 hora

Manaus

Motorista de aplicativo capota carro após ser atingido na traseira em Manaus   

Condutor responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro.

há 2 horas

Brasil

José Dirceu diz que Tarcísio ‘é uma ficção’ e ‘não tem força nenhuma’ sem Bolsonaro

Ex-ministro disse não enxergar em Tarcísio uma liderança que possa conduzir o bolsonarismo.

há 2 horas