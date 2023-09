Desembargador é baleado após trocar tiros com bandidos durante tentativa de assalto

O desembargador Paulo Sérgio Rangel do Nascimento foi baleado na perna esquerda na manhã deste domingo (24), após trocar tiros com bandidos durante uma tentativa de assalto na Rodovia Washington Luis, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Até o momento, os suspeitos não foram identificados.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois suspeitos em uma motocicleta tentaram roubar a vítima, que estava pilotando uma outra moto quando foi abordada. Rangel trocou tiros com eles e ambos fugiram do local.

O magistrado foi socorrido inicialmente por agentes da PRF que estancaram o sangramento antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

O desembargador foi levado para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias, e, em seguida, transferido para o Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, para a retirada do projétil, que se alojou na perna. Segundo a unidade de saúde, ele está consciente e estável.

O caso está sendo investigado pela 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias.

