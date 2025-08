Desembargador pede anista a Bolsonaro e pressiona STF durante ato: ‘Moraes, você é um criminoso’

Notícias do Brasil – Em manifestação realizada neste domingo (3/8) em Brasília, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro reuniram-se em frente à sede do Banco Central para protestar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e pedir anistia para os acusados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Entre os presentes, o desembargador aposentado Sebastião Coelho fez declarações contundentes contra Moraes, chamando-o de “criminoso” e anunciando que a direita pretende pressionar o Congresso Nacional “em busca de medidas”.

Os atos, organizados por aliados de Bolsonaro, aconteceram simultaneamente em 62 cidades pelo país. Em Brasília, a deputada federal Bia Kicis (PL-DF), uma das organizadoras, afirmou que o ex-presidente é “inocente, limpo, honesto e patriota” e criticou a determinação judicial que impôs o uso de tornozeleira eletrônica ao líder do PL, afirmando ainda que “bandido é o Lula”.

Além de Coelho e Kicis, estiveram presentes políticos como o senador Izalci Lucas (PL-DF), os deputados distritais Thiago Manzoni (PL) e Pastor Daniel de Castro (PP), e a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC). Durante o ato, Caroline questionou qual crime Bolsonaro teria cometido e destacou que a oposição pretende pautar no Congresso o pedido de anistia aos réus do 8 de janeiro, além de solicitar o impeachment de Moraes.

O protesto teve como pauta central o repúdio às medidas judiciais contra Bolsonaro e seus aliados, incluindo o processo no STF que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. A anistia defendida pelos manifestantes visa proteger o ex-presidente e outros envolvidos de condenações e possíveis penas de prisão.

O pastor Silas Malafaia, um dos articuladores nacionais do movimento batizado de “Reaja Brasil”, também esteve presente e apoia a mobilização contra o ministro do STF. O clima da manifestação foi marcado por discursos de contestação à atuação da Corte e pela defesa da liberdade e dos direitos dos apoiadores de Bolsonaro.