Desfile de 7 de Setembro tem ausências de Alcolumbre e Barroso em Brasília

O cenário contrasta com 2024, quando seis dos 11 ministros do STF estiveram presentes.

Por Beatriz Silveira

07/09/2025 às 11:16

Notícias do Brasil –  O desfile cívico-militar de 7 de Setembro, realizado neste domingo em Brasília, ocorreu sob o lema “Brasil Soberano”, mas registrou ausências significativas entre as autoridades dos outros Poderes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o único chefe de Poder a participar da solenidade.

O tema escolhido pelo governo busca reforçar a defesa da soberania nacional e das instituições brasileiras diante do que o Executivo considera uma tentativa de interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos do país. A mensagem também sinaliza a importância da preservação das prerrogativas do Executivo, Legislativo e Judiciário em um momento de disputas políticas.

As ausências chamaram atenção. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), preferiu passar o feriado em seu estado natal, acompanhando o desfile em Macapá. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, cumpriu agenda internacional representando a Corte em compromissos oficiais na França. A presença do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi destaque na cerimônia, acompanhando das arquibancadas ao lado de ministros e autoridades.

O cenário contrasta com 2024, quando seis dos 11 ministros do STF estiveram presentes, entre eles Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, além do então presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Após o desfile do ano passado, as autoridades participaram de um almoço no Palácio da Alvorada.

Neste ano, em um ambiente pré-eleitoral e marcado pela política externa tensa com Washington, o evento ganhou contornos ainda mais políticos. A escolha do mote “Brasil Soberano” funciona como um recado direto ao Congresso e ao Judiciário sobre os temas estratégicos que dominarão o debate nos próximos meses.

