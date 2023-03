Dia Mundial de Conscientização do Autismo será neste domingo (2)

Redação AM POST*

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi definido pela Organização das Nações Unidas em 2007, e é comemorado no dia 2 de abril. É uma data importante, pois muitas pessoas não compreendem o que é o Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo fundamental a propagação de informação de qualidade.

Entender melhor esse transtorno é a chave para o fim do preconceito e da discriminação que cercam as pessoas com TEA, as quais apresentam apenas uma forma diferente de agir e encarar o mundo. O intuito da data é o de aumentar a visibilidade e discussões sobre o tema, muitas vezes publicamente negligenciado, o que impede o entendimento assertivo sobre o diagnóstico e, principalmente, a compreensão da pessoa autista.

O transtorno do espectro autista (TEA), popularmente conhecido como autismo, é um distúrbio relacionado ao segmento do neurodesenvolvimento humano, que ocasiona, principalmente:

*Déficits de interação social e comunicação;

*Padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados;

*Manifestações comportamentais atípicas;

*Apresentação de um repertório restrito de interesses, que contempla atividades específicas.

*”Autismo é um espectro. Não existem dois autistas iguais.”

E quantos são os autistas no Brasil? Esse número nunca foi quantificado oficialmente, mas no Censo de 2022, pela primeira vez há uma pergunta específica, ainda que apenas no chamado formulário completo, que foi preenchido por menos pessoas, para conhecer melhor essa parcela da população. E como o censo é um instrumento importante para a implantação de políticas públicas, nada mais justo que ela esteja inserida. É o que aponta o senador Izalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.

Ao apresentar as pessoas com autismo como sujeitos que demandam nosso respeito e nosso reconhecimento em sua condição peculiar, conduz decisivamente à construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, na qual cada pessoa, cada um possa contribuir de acordo com as suas capacidades e seja acolhido em suas necessidades

Vários projetos em análise no Senado dizem respeito ao universo do transtorno do espectro autista. Um deles, do senador Jorge Kajuru, do PSB de Goiás, que está aguardando sugestões dos senadores, estabelece multa para profissionais que discriminarem ou permitirem, dentro de suas responsabilidades, que pessoas com transtorno do espectro autista sejam discriminadas. Outro, que está na Comissão de Direitos Humanos aguardando relatório do senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, torna obrigatória a inclusão do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista em todas as placas de sinalização de prioridade em estabelecimentos abertos ao público, em veículos de transporte, em repartições públicas e outros. Um terceiro, da senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, que também aguarda sugestões, estabelece que o laudo de diagnóstico que identifique o transtorno do espectro autista tenha validade indeterminada.

E isso demanda dos pais dela, cada vez que precisa fazer algum tipo de exame, qualquer outra coisa, precisa ir de novo no SUS confirmar que ela tem o espectro autista. Muitos estresse nas crianças, nos familiares.

Com informações da Rádio Senado