Diesel fica R$ 0,16 mais barato para distribuidoras, informa Petrobras

Notícias do Brasil – A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (5), uma nova redução no preço do diesel vendido às distribuidoras. A partir desta terça-feira (6), o litro passará de R$ 3,43 para R$ 3,27 — uma queda de R$ 0,16 por litro.

Segundo a estatal, com o novo reajuste, o preço médio do diesel ao consumidor final deve cair para aproximadamente R$ 2,81 por litro. Isso porque o combustível comercializado nos postos, o diesel B, é composto por 86% de diesel A (da Petrobras) e 14% de biodiesel, em proporção obrigatória definida por lei.

PUBLICIDADE

A Petrobras destacou que, desde dezembro de 2022, o valor do diesel vendido às distribuidoras já acumula redução de R$ 1,22 por litro — o equivalente a uma queda de 27,2%. Quando considerada a inflação acumulada do período, a queda real é ainda maior: R$ 1,75 por litro, ou 34,9% de redução.

A redução do preço do diesel tem impacto direto na cadeia logística e no transporte de cargas, o que pode gerar reflexos positivos na inflação e no custo de vida.

A empresa não informou até quando manterá a nova política de preços, mas reforçou que segue avaliando os fatores do mercado e sua política de competitividade.