Dino aciona PF após sofrer ameaças violentas nas redes sociais: “Nepal mostrou o caminho”

Muitas pessoas apontaram que a mesma guerra civil que está acontecendo no Nepal contra o governo pode acontecer no Brasil.

Por Beatriz Silveira

10/09/2025 às 20:51 - Atualizado em 10/09/2025 às 21:00

Notícias do Brasil – O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou nesta terça-feira (9) uma representação formal à Polícia Federal (PF) após registrar crescida onda de ameaças contra sua integridade física e a de outros integrantes da Corte. As intimidações se intensificaram depois do voto proferido por Dino no julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e demais réus acusados de tentativa de golpe de Estado.

De acordo com o documento, milhares de postagens em redes sociais passaram a incitar violência letal contra ministros e familiares, além de sugerir ataques à sede do Tribunal. Parte das mensagens faz referência ao Nepal, com frases do tipo: “O Nepal mostrou para todos nós brasileiros o caminho para acabar com vocês”, em alusão aos protestos violentos que ocorreram recentemente naquele país.

A referência ao Nepal, presente em diversas mensagens de ameaça, está ligada ao cenário de instabilidade no país asiático. Nos últimos dias, manifestações contra denúncias de corrupção e contra a proibição temporária do uso de redes sociais resultaram em confrontos violentos, com mais de 20 mortes.

Leia também: 'Gás do Povo' começa em novembro e vai beneficiar 546 mil famílias no Amazonas; veja quem tem direito

A representação sustenta que o conteúdo ultrapassa o campo da crítica política e configura incitação direta à violência, criando risco concreto à segurança de autoridades públicas e à estabilidade institucional. Por isso, Dino requer que a PF adote todas as medidas cabíveis para identificar autores e propagadores das ameaças, inclusive com o uso de ferramentas de rastreamento digital.

O pedido foi anexado aos autos do processo e já está sob análise da Polícia Federal. A avaliação é de que, diante da gravidade dos fatos e do potencial de risco à ordem democrática, as investigações tendam a avançar de forma célere para individualizar responsabilidades e coibir novas ameaças.

