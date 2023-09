Dino afirma que irá solicitar investigação sobre agentes públicos da Lava Jato após decisão de Toffoli

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta quarta-feira, 6, que irá solicitar uma investigação dos agentes públicos assim que receber, em seu departamento, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli que invalidou as evidências obtidas pelo acordo de colaboração feito pela Odebrecht na operação Lava Jato.

“Quando o Ministério da Justiça receber oficialmente a decisão, enviarei à Polícia Federal para cumprimento da determinação de apuração de responsabilidade criminal de agentes públicos”, disse Dino nas redes sociais.

A decisão de Toffoli desta quarta-feira chama a prisão de Lula de um dos “maiores erros judiciários da história do País” e critica diretamente os agentes envolvidos com a operação. “Sob objetivos aparentemente corretos e necessários, mas sem respeito à verdade factual, esses agentes desrespeitaram o devido processo legal, descumpriram decisões judiciais superiores, subverteram provas, agiram com parcialidade (vide citada decisão do STF) e fora de sua esfera de competência”, disse o ministro da Suprema Corte.

Estadão Conteúdo